Este lunes apelarán medida de casa por cárcel que ya cumple Miguel Quintero en finca de Copacabana

Miguel Quintero ya está cumpliendo la medida de casa por cárcel en Copacabana, Antioquia y precisamente esta tarde apelarán la decisión por parte de los abogados del Área Metropolitana y la Alcaldía de Medellín, quienes piden cárcel para el hermano de Daniel Quintero.

Sobre las 2:00 de la tarde continuará la diligencia contra Miguel Quintero con la apelación de su defensa, luego de que se conociera que el hermano del exalcalde de Medellín ya está cumpliendo la medida de detención domiciliaria por presunta corrupción en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí en casa por cárcel.

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Un juzgado de Medellín decidió imponer la medida domiciliaria a Quintero, quien es considerado por la Fiscalía General de la Nación como el presunto direccionador de estos contratos por más de 17.000 millones de pesos y en los que se habrían apropiado de al menos 2.400 millones de pesos de manera irregular.

Hay que mencionar que, recientemente, se conocieron las imágenes de la visita de Quintero a la cárcel Bellavista, en donde fue reseñado por el Inpec y luego trasladado hasta su vivienda en zona rural del municipio de Copacabana.



Además, dentro de la decisión del juez, se establecieron como restricciones para Quintero abstenerse de contratar con entidades públicas y relacionarse con testigos claves en el caso que ya cuenta con una condena. Las mismas determinaciones aplicarán para Sebastián Ortega, señalado de apropiarse de 133 millones de pesos de uno de los contratos firmados en 2021, no obstante, este podrá continuar el proceso en libertad.

Esta medida de casa por cárcel causó la reacción de varios sectores y uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien se manifestó en desacuerdo con que el imputado deba cumplir con la medida privativa de la libertad en su domicilio y donde según él podría seguir delinquiendo.

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“No estoy de acuerdo con que cumpla medida de aseguramiento en la casa que construyó con los recursos que se robaron de Medellín y que tanto les chicaneaba a sus “amiguitos”. Y menos porque dentro del proceso se advirtieron presiones sobre testigos y riesgos de obstrucción a la justicia. ¿Y desde la casa no puede seguir haciéndolo?”, sostuvo en su cuenta de X el mandatario.

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En un sentido similar se expresó el concejal de Medellín, Andrés Tobón, quien indicó que el fallo le generaba indignación y tristeza, luego de que durante las audiencias se solicitara en repetidas ocasiones que tanto Quintero como Ortega debían ir a un centro penitenciario mientras avanza el proceso.

“Cuando una persona como estas que tiene al frente los niveles de cuestionamiento con evidencia en la participación de ese robo ya con condena de lo que pasó en el área metropolitana del Valle de Aburrá, que esa persona se vaya para la casa, parece más un premio que efectivamente una medida que impida que afecte la investigación y que afecte el proceso judicial”, dijo.

Por su parte, denunciantes iniciales de este y otros casos de presuntas irregularidades durante la administración de Daniel Quintero en la capital de Antioquia, mostraron su confianza en la justicia y en la reciente decisión como paso clave para que se acredite lo que en su momento señalaron frente una posible malversación de los recursos públicos. Así lo manifestaron la abogada Gloria Jaramillo y el veedor ciudadano Daniel Salazar.

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“Esto es un gran avance, entonces más allá de pensar con el deseo, creo que tenemos que valorar esta decisión y las discusiones que se llevaron a cabo en la audiencia. Un mal precedente para la ciudad que un acto de corrupción tan mediático como el de esta familia sea llevado con tanta ligereza por los jueces de la República cuando hay toda una ciudad esperando resultados”, afirmaron.

Desde sectores cercanos a Miguel Quintero su propio hermano salió a respaldarlo:

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"Respetamos la decisión, pero no la compartimos por una razón básica: Miguel es inocente y lo demostrará en juicio. Lamentablemente, muchas pruebas aparecieron cuando ya había intervenido su defensa y no pudieron ser presentadas a tiempo”, resaltó el exsuperintendente de Salud en un su cuenta de X.