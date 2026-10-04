Miguel Quintero fue trasladado a lugar donde cumplirá casa por cárcel; fue reseñado por el Inpec

Luego de que un juez tomara la decisión de que Miguel Quintero Calle debía cumplir con medida de detención domiciliaria mientras avanza el juicio por presunta corrupción en el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, se conocieron las primeras imágenes del hermano del exalcalde de Medellín.

Hasta el momento se ha podido conocer que Quintero llegó hasta la cárcel Bellavista en el municipio de Bello en donde fue reseñado por el Ipec con el propósito de controlar y hacer seguimiento a la detención domiciliaria.

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Tras este proceso que quedó consignado en una imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales, Quintero fue trasladado hasta su vivienda en una vereda del municipio de Copacabana, lugar donde deberá permanecer hasta nueva orden.

Miguel Quintero Calle fue reseñado por el Inpec en la cárcel Bellavista y ya fue trasladado hasta su vivienda, donde cumplirá medida domiciliaria mientras avanza el juicio por presunta corrupción entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. #VocesySonidos pic.twitter.com/HupNMN48VI — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 4, 2026

Hay que recordar que a Quintero se le acusa de haberse apropiado de manera irregular, junto a otras personas, de más de 2.000 millones de pesos en varios contratos firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.



Sin embargo, se debe recordar que no solo se tomó la decisión de que el hermano del exsuperintendente de Salud permaneciera en detenido en su casa, sino que también se le restringió el contactos con testigos del caso, así como abstenerse de contratar con entidades públicas.

Por ahora se espera que este lunes a las 2:00 p. m. se reanude la audiencia en donde la defensa de Miguel Quintero Calle apelará la medida de detención domiciliaria en la que permanece este hombre involucrado en presuntos casos de corrupción en la capital de Antioquia.