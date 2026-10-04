En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Quintero
Selección Colombia
WhatsApp Turismo
Elecciones en Brasil

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Miguel Quintero fue trasladado a lugar donde cumplirá casa por cárcel; fue reseñado por el Inpec

Miguel Quintero fue trasladado a lugar donde cumplirá casa por cárcel; fue reseñado por el Inpec

Quintero fue llevado hasta su vivienda en una vereda del municipio de Copacabana, lugar donde deberá permanecer hasta nueva orden.

Miguel Quintero Calle (1).jpg
Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

Luego de que un juez tomara la decisión de que Miguel Quintero Calle debía cumplir con medida de detención domiciliaria mientras avanza el juicio por presunta corrupción en el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, se conocieron las primeras imágenes del hermano del exalcalde de Medellín.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Hasta el momento se ha podido conocer que Quintero llegó hasta la cárcel Bellavista en el municipio de Bello en donde fue reseñado por el Ipec con el propósito de controlar y hacer seguimiento a la detención domiciliaria.

Últimas noticias

Julián Hincapié.jpg
Antioquia

Flip alerta por riesgo para periodistas en Antioquia: “Hay un vacío muy grande”

Golpe a La Terraza en el Valle de Aburrá.jpg
Antioquia

Golpe a ‘La Terraza’ en el Valle de Aburrá: 16 judicializados por amenazas y extorsión

Publicidad

Tras este proceso que quedó consignado en una imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales, Quintero fue trasladado hasta su vivienda en una vereda del municipio de Copacabana, lugar donde deberá permanecer hasta nueva orden.

Hay que recordar que a Quintero se le acusa de haberse apropiado de manera irregular, junto a otras personas, de más de 2.000 millones de pesos en varios contratos firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Sin embargo, se debe recordar que no solo se tomó la decisión de que el hermano del exsuperintendente de Salud permaneciera en detenido en su casa, sino que también se le restringió el contactos con testigos del caso, así como abstenerse de contratar con entidades públicas.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Por ahora se espera que este lunes a las 2:00 p. m. se reanude la audiencia en donde la defensa de Miguel Quintero Calle apelará la medida de detención domiciliaria en la que permanece este hombre involucrado en presuntos casos de corrupción en la capital de Antioquia.

Relacionados

Antioquia

Medellín

Fiscalía General de la Nación

Daniel Quintero

Publicidad

Publicidad

Publicidad