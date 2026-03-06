Exalcalde de Urrao implicado en caso de intolerancia donde murió un conductor en Caldas, Antioquia

El exalcalde del municipio de Urrao resultó implicado en la muerte de un conductor en medio de un caso de aparente intolerancia en la variante a Caldas. El también policía retirado habría reaccionado en defensa propia.

En medio de la polémica se encuentra Osvaldo Sepúlveda Pérez, exalcalde del municipio de Urrao, tras la muerte de un conductor de un vehículo de servicios especiales en medio de una discusión sostenida con el exmandatario.

Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el sector conocido como Puente La Miel de la variante a Caldas donde una aparente imprudencia vial por parte de Sepúlveda, quien se transportaba en una camioneta, generó molestia en otro conductor identificado como Julián Darío Mejía Grajales, quien a su vez terminó por realizar una maniobra de cierre al vehículo del exalcalde.

Tras detener la marcha ambos autos, Grajales descendió del suyo para amenazar con un arma cortopunzante a Sepúlveda, quien también actuando en defensa propia accionó un arma de fuego con permiso para su porte en dos ocasiones contra el otro hombre que terminó falleciendo en el lugar.



Tras lo ocurrido, el exalcalde e intendente de la Policía retirado, se presentó ante las autoridades judiciales. Por su parte, la pistola calibre 9 milímetros usada en el hecho fue incautada para el respectivo estudio balístico y las investigaciones que apenas comienzan para esclarecer el caso.

Osvaldo Sepúlveda fue el mandatario encargado de culminar el periodo 2020-2023 tras ser electo en los comicios atípicos del 2022 en esa localidad del Suroeste de Antioquia.

El inicialmente electo, Jhon Jairo Higuita Rueda, murió en 2020 tras complicaciones de salud por cuenta del Covid-19 y posteriormente fue declarada nula la elección de su reemplazo, quien también era su esposa: Alexandra Machado Montoya.