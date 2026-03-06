En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones 2026
Bloqueo en Chía
Ley Seca
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Exalcalde de Urrao implicado en caso de intolerancia donde murió un conductor en Caldas, Antioquia

Exalcalde de Urrao implicado en caso de intolerancia donde murió un conductor en Caldas, Antioquia

El también policía retirado habría reaccionado en defensa propia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad