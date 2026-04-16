Facultades de Medicina de Antioquia rechazaron fraude de médicos en la UdeA

Facultades de Medicina de Antioquia rechazaron, en un comunicado conjunto, el intento de fraude ocurrido el 10 de abril en el proceso de admisión a especialidades médicas de la Universidad de Antioquia. Lo calificaron como una grave vulneración a los principios que sustentan la formación médica.

En el pronunciamiento, los decanos de siete facultades de Medicina del departamento señalaron que estos hechos obligan a una reflexión profunda sobre la ética en la profesión. Según el comunicado, el intento de manipular el proceso académico constituye una transgresión a los valores que deben regir el ejercicio médico.

“Nos une la convicción de que la medicina es una profesión cimentada sobre la ética, la honestidad y un compromiso inquebrantable con la vida humana”, señalaron los decanos en el documento. Por eso, advirtieron que el fraude en procesos de especialización contradice el profesionalismo que debe existir desde la formación universitaria.

Las facultades también expresaron su respaldo institucional a la Universidad de Antioquia y a las acciones adoptadas por su Facultad de Medicina para detectar y contener estas conductas. Según indicaron, actuar con rigor frente a estos hechos protege el prestigio de la educación médica en la región y en el país.



El comunicado sostiene que el acceso a los cupos de especialización debe basarse únicamente en el mérito académico y en las competencias profesionales. Desde la bioética, los decanos advirtieron que cualquier intento de engaño vulnera el derecho de aspirantes honestos y afecta la transparencia del sistema.

También señalaron que estas conductas pueden tener implicaciones más profundas en el ejercicio de la medicina. “La integridad moral es el primer requisito para garantizar que un médico no causará daño”, advirtieron, al referirse al principio de no maleficencia que rige la ética médica.

En su momento, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Pablo Patiño, explicó cómo se tenía preparada la comisión del fraude durante el exámen: “Tenemos absoluta certeza que el examen no se filtra desde antes. Lo que ocurre es que varias personas ingresan, por ejemplo, con gafas de estas que pueden grabar o con celulares y empiezan a tomar fotografías del examen. Envían a su vez las fotografías del examen y empiezan a a resolverlo por fuera”, contó.

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En el documento, las facultades coincidieron con la Academia de Medicina de Medellín en que recurrir a la trampa deja “una mancha en la conciencia” que contradice el propósito de servir a los pacientes. Para los decanos, la sociedad deposita en los médicos una confianza que debe protegerse desde la formación.

Finalmente, las facultades de Medicina de Antioquia anunciaron que trabajarán de manera articulada para fortalecer la enseñanza de la ética y el humanismo en los procesos de formación. Además, buscarán implementar mecanismos de reporte y control para sancionar conductas fraudulentas dentro del ámbito académico.

Los decanos de la Universidad de Antioquia, el CES, la EIA, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Uniremington, la Fundación Universitaria San Martín y la UPB, concluyeron que fortalecer la transparencia es clave para recuperar la confianza ciudadana en el sistema de salud.