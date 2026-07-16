Falleció 'El Gurú del Sabor', reconocido locutor y precursor del reguetón en Medellín

La radio antioqueña y la industria musical colombiana despiden a una de sus voces más influyentes. falleció Fernando Londoño Echavarría, ampliamente conocido como ‘El Gurú del Sabor’, un locutor, DJ y director radial que marcó un antes y un después en la forma de programar la radio musical en Medellín y cuyo olfato para descubrir nuevas tendencias terminó dejando una huella imborrable en el país.

Su deceso se produjo tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer que había deteriorado su estado de salud durante las últimas semanas.

Londoño se convirtió en un referente de la radio por su capacidad para anticiparse a los gustos del público. Al frente de Rumba Estéreo, a comienzos de la década del 2000, tomó una decisión que en ese momento parecía arriesgada: abrirle espacio en la programación al reguetón cuando el género todavía era desconocido para gran parte de la audiencia.

Gracias a esa apuesta, artistas como Daddy Yankee, Tego Calderón, Don Omar, Wisin & Yandel e Ivy Queen comenzaron a sonar de manera constante en la radio nacional, contribuyendo a la consolidación de un movimiento que años después tendría a Medellín como una de sus principales capitales mundiales.



Más allá de impulsar un género musical, ‘El Gurú del Sabor’ formó generaciones de locutores y DJs, convirtiéndose en un referente por su creatividad, su conocimiento de la música y su capacidad para conectar con la audiencia. Su legado también quedó plasmado en producciones audiovisuales que reconocieron su papel como uno de los pioneros del fenómeno urbano en Colombia.

Con su partida, la radiodifusión colombiana pierde a un innovador que entendió antes que muchos hacia dónde se movía la industria musical. Su voz, su visión y su apuesta por transformar la programación radial permanecerán como parte de la historia de la radio y del crecimiento del género urbano en el país.