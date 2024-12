Falleció Luz Ángela, mujer que buscó por 22 años a su esposo en La Escombrera en Medellín

Desde hace 22 años, Luz Ángela Velásquez buscó a su esposo Carlos Mario, padre de sus tres hijos y una de las personas víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13. Luz Ángela falleció el mismo día en el que se anunciaron los primeros hallazgos de restos óseos en La Escombrera, un descubrimiento que marcó un antes y un después en la vida de las mujeres y madres buscadoras de esta comuna.

Rosa Cadavid, misionera en la Fundación Madre Laura, le comentó a Blu Radio cómo fueron esos últimos momentos al lado de Luz Ángela, momentos en los cuales le confesó a la hermana que se encontraba tranquila y feliz de que estos primeros restos óseos fueran prueba de una verdad que les fue negada durante 22 años.

"Ese día en La Escombrera, estuve hablando mucho con ella, porque estuve toda la tarde allá y se me arrimó, muy contenta y me dijo, ay, yo no he podido, yo no he llorado hoy. Yo le digo, Luz Ángela, ¿usted cómo se siente?, y me dice, ya estoy cansada de llorar y yo como que no quiero llorar más. Le digo, Luz Ángela, usted puede llorar, llore tranquila, y me dice, es que ¿ya para qué?, pero esas palabras yo después las interpreté como que ella ya también estaba tal vez tranquila, contenta porque habían empezado a encontrar", narró la misionera.

"Lo que pasa es que nosotros no sabemos quiénes están en La Escombrera, sabemos que hay muchos, pero no sabemos quiénes. Entonces ellas también han hecho su proceso y han pensado, que con el que encontremos allá, con esa familia nos vamos a alegrar porque es un dolor menos. Yo creo que también eso le ayudó a ella a vivir como ese momento de paz, de tranquilidad, de saber que ya por lo menos se estaba develando una verdad que estaba tan oculta en esa Escombrera, donde todo el mundo decía que no había nada, que eran mentiras de nosotros, que nos lo estábamos imaginando", añadió.

De igual manera, Rosa mencionó que aquel día hablaron de la posibilidad de que fuera Carlos Mario, una de las personas encontradas en La Escombrera.

"Nosotros decíamos, de pronto este puede ser el de Arles, que era el que se había fijado como en ese polígono, que habían como identificado. Pero cuando ya vimos que eran varios restos, nosotros dijimos, entonces no está Arles solo y con ella estábamos hablando de eso", explicó Rosa.

"Decía, ¿será Carlos Mario el que está ahí?, ¿quién será que está con Arles?, ¿o no será?, ella también tenía como un poco de esperanza de que era el papá del hijo. Aunque después me decía, no sabemos. De todas maneras, el que sea cuando lo identifiquen va a ser una alegría para la familia y le van a poder dar cristiana sepultura. Son momentos muy difíciles de entender. A pesar de que estábamos preparadas para encontrar algo, todos nos quedamos como en shock, no podíamos expresar nada", completó.

Luz Ángela fue descrita por Luz Elena Galeano, vocera del Colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, como colaborativa, respetuosa y valiente, una mujer que apoyó a varias familias que al igual que ella compartían la esperanza de encontrar a sus seres queridos.

"Era una persona muy centrada, muy colaborativa, muy respetuosa en todo su sentido. Era una gran compañera", expresó Luz Elena.

"Nos acompañó durante todos estos años en todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo como colectivo, apoyando a todas las mujeres y su lucha y resistencia también ha sido por la búsqueda de las personas desaparecidas", puntualizó.

Organizaciones como la JEP, el Colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, La Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra de Antioquia, lamentaron la muerte de esta líder, que tomó por sorpresa a todos, pues al parecer, luz Ángela se encontraba bien aquella tarde del 18 de diciembre, pero momentos después de un malestar y un dolor de cabeza fuerte, fue trasladada por paramédicos a una clínica donde finalmente falleció.

La #JEP se solidariza con la familia de la señora Luz Ángela Velásquez y exalta su labor en la búsqueda de su esposo, víctima de desaparición forzada en Medellín.



Tanto Rosa como Luz Elena, realizaron un llamado a la institucionalidad para prestar mayor atención y priorizar un servicio y acompañamiento en salud a las buscadoras, pues son varias las mujeres que en su búsqueda incansable ha enfermado tanto físicamente como emocionalmente, pues han enfocado sus energías en conocer si algún día en La Escombrera encontraran a su ser querido.

"El 5 de diciembre se murió la mamá de Carlos Mario, la mamá del esposo de Luz Ángela. Apenas hace 15 días había muerto la suegra, ella estaba como también elaborando esa pérdida de la muerte de la mamá de Carlos Mario. Otra mamá que se muere sin saber la verdad. Y una esposa que se muere sin saber la verdad", le expresó a Blu Radio, Rosa Cadavid.

"Yo sí pienso que un llamado es que le pongamos mucho cuidado, demasiada atención a estas víctimas, ellas sufren mucho en silencio, que se les mejore el tema del sistema de salud, que estén priorizadas, que se les mejore su calidad de vida, porque uno las ve luchando por ir a averiguar de un lado y a otro, a veces sin recursos económicos, no viven las mejores condiciones de vida, porque tienen que sobrevivir, luchar por sus hijos solas. Quiero hacerle un llamado a toda la sociedad que sea sensible frente a este dolor, que a estas víctimas hay que ponerles muchísimo cuidado, porque uno ve cómo se van deteriorando, porque me ha tocado verlas desmejoradas en muchos aspectos, y en el tema de salud mental", concluyó.

Con la muerte de Luz Ángela, ya son 24 las madres y mujeres del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad que han fallecido sin poder hallar a sus queridos.