Familia busca a un joven DJ que desapareció cuando iba a una presentación en Doradal

El Dj Andrés Camilo López Noreña, de 26 años de edad recién cumplidos, desapareció el pasado 21 de agosto en el momento en el que se dirigía a una presentación en el corregimiento de Doradal, Magdalena Medio de Antioquia.

Gloria Noreña, la madre de este joven, aseguró que la última vez que supieron de él fue gracias a una ubicación de GPS que el desaparecido le envió a su novia:

“Andrés camilo nos mandó una ubicación, se la mandó a la novia que lo estaba siguiendo en la ubicación y esta misma lo llevaba como hacia el camino de San Luis y ahí él se baja en el carro en el que está pasando el derrumbe y se monta en otro carro con destino a Doradal, pero nunca llegó”.

Noreña aseguró que la última vez que otras personas lo vieron fue en un centro comercial llamado San Nicolás, cuando tenía una camiseta azul y una bermuda beige. Su familia en general piden atención rápida a este caso por parte de las autoridades:



”Nosotros les pedimos que por favor nos ayuden a encontrarlo. Esto es una angustia todos los días es una zozobra esperando noticias, que pasa que nos dicen. Nosotros como familia estamos muy desesperados, necesitamos tener alguna razón sobre él”, precisó su mamá.

Con Andrés Camilo Noreña se encontraba otro joven llamado Kevin, el cual también se encuentra desaparecido. Si alguien sabe algo del paradero de estas dos personas puede llamar al número 321-669-61-71.