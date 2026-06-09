Federico Gutiérrez deberá dar hoy las razones para cancelación de evento con libro del M-19

El libro ‘El M-19: De la guerra a la política’, del profesor universitario Jaime Rafael Nieto, sigue generando polémica en Medellín tras el escenario judicial al que ahora se enfrenta el alcalde Federico Gutiérrez por haber ordenado la cancelación de su presentación el pasado 21 de abril.

El juzgado 47 Penal Municipal abrió un incidente de desacato contra el mandatario, toda vez que determinó que seguía sin cumplir una tutela que lo obligaba a reconocer la vulneración de derechos como la expresión y la participación política con la decisión que había tomado.

Aunque la justicia ya le había dado la razón al accionante Santiago Alarcón, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento de parte de Federico Gutiérrez por lo que en la nueva decisión le otorgó tres días hábiles que se cumplen este 9 de junio para “entregue las explicaciones pertinentes frente a los hechos y solicite las pruebas que pretenda hacer valer en el trámite”.

Sobre la decisión del alcalde por presentación del libro

En su momento, el alcalde sostuvo que la decisión de no permitir la presentación del libro en un sitio como la Biblioteca Pública Piloto respondía al cumplimiento de la ley de garantías en el marco de la campaña por la primera vuelta presidencial.

"Un espacio abiertamente político. Frente al tema ya de la posición, de lo que quieren reescribir, de lo que quieren hacer en el relato, que lo hagan, mire, ¿quién lanza el libro? Láncelo del otro lado, en otro lado, pero ¿por qué tienen que seguir utilizando los espacios públicos, donde están los niños, donde están las familias, donde está todo el mundo, para que, básicamente, todo el mundo, entonces, vaya alrededor de su relato", destacó el mandatario.

Si bien hasta ahora no se conoce una respuesta oficial de parte del incidentado sobre el trámite, inicialmente la tutela fallada obligaba a que el alcalde en los mismos términos que se pronunció para cancelar el evento, aclarara y reconociera la vulneración de los derechos exigidos a manos de la institucionalidad.

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En caso de incumplir con el incidente de desacato el alcalde de la capital antioqueña podría verse expuesto a sanciones económicas, arresto o incluso procesos disciplinarios bajo las responsabilidades que caben a un servidor público de su naturaleza.