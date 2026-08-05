Finaliza quinta fase de búsqueda de cuerpos en La Escombrera: siguiente iniciaría en septiembre

Las labores de búsqueda de personas desaparecidas en el sector de La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, continuarán con una sexta fase de intervención que se concentrará en un área ampliada por la Jurisdicción Especial para la Paz.

El anuncio fue realizado por el magistrado Gustavo Salazar durante una nueva audiencia de seguimiento a las medidas cautelares que protegen este lugar del occidente de Medellín, considerado uno de los principales escenarios de búsqueda humanitaria del país.

El magistrado informó que la quinta fase de excavaciones está próxima a concluir a finales de agosto, luego de que desde el inicio de las intervenciones ordenadas por la JEP se hayan removido más de 63.000 metros cúbicos de tierra y escombros.

Como resultado de ese trabajo han sido recuperados siete cuerpos, seis de ellos correspondientes a personas que residían en la Comuna 13 y el corregimiento San Cristóbal, mientras que el séptimo pertenece a una víctima del nororiente de la ciudad.



La siguiente etapa se desarrollará principalmente en el polígono cuya extensión fue ampliada por la JEP en mayo de 2025 y podría contar, según el magistrado Salazar, con apoyo adicional.

"Nosotros esperamos que dure entre nueve meses y un año. Nosotros tenemos el personal asignado que son dos equipos forenses plenos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, y hay un equipo forense que ha ofrecido la unidad de búsqueda. Estamos viendo en qué zona o de qué manera se articularía con la con la Jurisdicción", señaló.

De acuerdo con versiones entregadas por exintegrantes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, en la zona priorizada para la sexta fase habrían sido sepultadas hasta 50 personas, dentro de un universo de cerca de 500 desaparecidos que son buscados por sus familias tras operaciones de la fuerza pública entre 2002 y 2004.

Publicidad

"Lo que señala el bloque Cacique de Nutibara es en primer lugar que podría encontrarse en esa zona específica alrededor de 50 o 60 personas. Sin embargo, el hallazgo de una persona proveniente del sector nororiental de la ciudad de Medellín abre una pregunta enorme y es, ¿cuántas otras personas de la ciudad de Medellín fueron enterradas allí?", advirtió.

Según detalló Salazar, los objetivos fundamentales de la reciente diligencia están encaminados en verificar avances para la construcción de la ruta de memorialización ordenada en la zona a cargo de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, así como la disponibilidad presupuestal para garantizar la continuidad en las labores de búsqueda en los próximos meses.