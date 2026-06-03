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Fiscalía evalúa otro principio de oportunidad en caso de presunta corrupción en Parque de las Aguas

Con este caso serían seis personas que estarían colaborando con la justicia en medio de posibles irregularidades en la alcaldía de Daniel Quintero.

Parque de las Aguas.jpg
17 hectáreas del Parque de las Aguas
Foto: Área Metropolitana
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 3 de jun, 2026

En una nueva audiencia en el caso de presunta corrupción del Parque de las Aguas en el Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación no solo habló del principio de oportunidad que ya había suscrito con Laura María Mejía Higuita, sino que se confirmó que otra persona quiere colaborar con la justicia.

La información que entregó el fiscal del caso es que tras aplicarse el primer principio de oportunidad el pasado 11 de diciembre de 2025 a quien fuera la líder del programa Unidad Logística del Área Metropolitana, la defensa de Yamileth Galindez Chilito también pidió ayudar a la justicia como indicó el fiscal.

"Este fiscal delegado ha iniciado los trámites de verificación de procedencia de la aplicación de ese principio de oportunidad. Se han solicitado las reuniones, mesas técnicas de trabajo y se han iniciado las labores de verificación necesarias para evaluar si procede el principio a la de oportunidad para la señora", se detalló en la audiencia.

Por ahora se ha podido conocer que la mujer que ahora pretender aportar a las investigaciones es la representante legal de una empresa que estaría involucrada en el direccionamiento de irregular de dineros públicos.

Hay que recordar que dentro de este proceso hay un convenio por cerca de 7.000 millones de pesos que tenía por objeto el mantenimiento y funcionamiento del Parque Metropolitano de las Aguas y por el cual el ente acusador estimó el delito de peculado por apropiación en 243 millones de pesos, bajo la modalidad de obra inoperante o inutilizable.

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Con el principio de oportunidad que está siendo estudiado, serían seis las personas involucradas en casos de presunta corrupción que han buscado ayudar con la justicia, entre quienes están: Misael Cadavid, exdirector de los Bomberos de Itagüí; María Yaneth Rua, exfuncionaria del Área Metropolitana; Laura Mejía, exfuncionaria del Área Metropolitana; Elkin González, exjefe de Bomberos de Itagüí; y Juan Cardona, contador de Bomberos de Itagüí.

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