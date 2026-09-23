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Formulan cargos al alcalde de Anorí por supuestas irregularidades en construcción de 4 acueductos

La investigación de la Procuraduría también involucra a un exalcalde y dos exsecretarios de Planeación.

Procuraduría General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Foto: BLU Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

La ejecución de un proyecto destinado a mejorar el acceso al agua en cuatro veredas de Anorí terminó bajo investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, que formuló pliego de cargos contra el actual alcalde del municipio, Gustavo Alfredo Silva Gutiérrez, y otros tres tres exfuncionarios de la administración municipal.

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La actuación calificada provisionalmente como una falta gravísima a título de culpa gravísima, está relacionada con un contrato por más de 63 millones de pesos que contemplaba la construcción de sistemas de abastecimiento para las comunidades de La Soledad, Villa Fátima, Las Nieves y La Meseta.

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De acuerdo con los hechos investigados, durante el desarrollo del proyecto se habrían presentado demoras y la ejecución de trabajos que no estaban contemplados inicialmente, circunstancias que llevaron a modificar el cronograma mediante una prórroga y posteriormente a suspender las obras.

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La Procuraduría también cuestiona que los sistemas no hubieran quedado terminados ni habilitados para prestar el servicio para el que fueron contratados. Entre las situaciones señaladas está la ausencia de las redes indispensables para ponerlos en funcionamiento, lo que habría impedido que la inversión alcanzara el propósito previsto para las comunidades rurales beneficiarias.

Además de Silva Gutiérrez, el proceso involucra al exalcalde Juan Camilo Piedrahita Ceballos, quien estuvo al frente de la administración entre 2020 y 2023, y a los exsecretarios de Planeación León Ángel Granda Cortés y Jobanny José Copete Álvarez, estos últimos señalados dentro de la actuación por sus funciones de supervisión contractual.

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