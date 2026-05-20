Francés que golpeó a menor en sala de cine en Medellín quedó libre: piden que lo expulsen del país

Mientras que el ciudadano francés que golpeó a un menor de edad con autismo en Medellín sigue libre, la Alcaldía solicitó que el extranjero sea expulsado del país luego de esta lamentable agresión

La agresión de un ciudadano francés contra un menor de edad con diagnóstico de autismo en un centro comercial de Medellín sigue generando un fuerte rechazo de las autoridades locales que avanzan en la investigación de esta brutal agresión.

Hay que recordar que de acuerdo con el relato entregado por la madre del menor y respaldado por videos en poder de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, varios niños comenzaron a bailar y saltar al finalizar la película de Michael Jackson, situación que habría desencadenado la reacción del extranjero.

Según las autoridades, el hombre persiguió al adolescente fuera de la sala y posteriormente lo atacó físicamente, lo que provocó que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazara de manera contundente lo ocurrido.



“Solo uno con ver la violencia con la que actuó ese tipo. Ese tipo hay que sacarlo de las calles. La familia nada tiene que conciliar con esta persona. Lo que nosotros hemos solicitado es que sea conducida por la policía ante migración Colombia y le hemos solicitado a migración Colombia que ese ciudadano sea expulsado del país”, dijo.

La madre del menor indicó que el joven permaneció hospitalizado mientras le practicaban exámenes médicos por los golpes recibidos, especialmente en la cabeza y en uno de sus oídos. Según el mandatario local, más allá de las lesiones físicas, el adolescente quedó profundamente afectado emocionalmente por el episodio violento.

Aunque el ciudadano francés fue detenido inicialmente por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Fiscalía General de la Nación habría considerado que no existen elementos suficientes para solicitar una medida de aseguramiento intramural, por lo que continuará vinculado al proceso judicial en libertad.