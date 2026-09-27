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Fuerte vendaval dejó 14 viviendas afectadas y pérdidas materiales en Dabeiba, Antioquia

Las afectaciones se registraron en seis veredas de esa localidad, donde no se reportaron heridos a causa de la emergencia.

Vendaval en Dabeiba, Antioquia
Suministradas a BLU Radio
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

Un fuerte vendaval afectó 14 viviendas en seis veredas del municipio de Dabeiba, en el Occidente de Antioquia. El fenómeno causó daños principalmente en las cubiertas de las casas y dejó pérdidas de enseres y cultivos. No se reportaron personas lesionadas.

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Las mayores afectaciones se registraron en el sector de Antadó, específicamente en las veredas Palmichales, Toro, El Rodeo y Antadó, donde 13 familias resultaron afectadas. Allí, además de los daños en los techos, se reportó la pérdida de colchones, electrodomésticos y roperos, así como afectaciones en matas de café.

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Una familia más resultó afectada en las veredas Llanogrande y Chimiadó, donde el vendaval provocó daños en las cubiertas y en las hojas de eternit.

Habitantes de las zonas afectadas señalaron que algunas viviendas presentan daños en una parte importante de su infraestructura, mientras se adelanta la verificación de las condiciones de cada inmueble. Esto contó uno de los afectados.

"Fue un vendaval que nos agarró sorpresivamente, pero, bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas, de esta salimos. Como pueden ver, así quedó el techo, desmanetelado en más de un 95%", relató el campesino.

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Según la administración municipal, la emergencia también generó afectaciones en la actividad agrícola de las comunidades, principalmente por los daños en los cultivos de café.

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"Las principales afectaciones son pérdida de cubiertas, enseres y afectaciones en cultivos de café. Desde tempranas horas, la administración municipal se encuentra realizando las labores de identificación y evaluación de daños y afectaciones al tiempo que se realizan las atenciones necesarias para las familias damnificadas", confirmó Camilo Velásquez, de gestión del riesgo de esa localidad.

Por lo pronto, según la Alcaldía, este lunes se llevará ayuda humanitaria a las familias afectadas por el vendaval, mientras que todavía no se ha solicitado activar las capacidades del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) para este caso, al ser suficientes los recursos de esa localidad.

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