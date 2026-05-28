Fundación Hospital Infantil Santa Ana en Medellín cierra servicios de hospitalización en pediatría

Tal y como lo había advertido desde el mes de octubre anterior la Sociedad Colombiana de Pediatría (SCP) Regional Antioquia, se materializó el anuncio del cierre de la Fundación Hospital Infantil Santa Ana, considerada como una de las más representativas para la pediatría en Medellín.

En una carta a la secretaria Seccional de Salud de Antioquia, Alma Johana Solano Sánchez, la entidad comunica que aunque fue una difícil decisión habrá cierre definitivo del servicio de hospitalización de niños y niñas en 15 días, lo que ha generado preocupación en la región.

"La crisis estructural que atraviesa actualmente el sector salud continúa impactando de manera significativa la sostenibilidad financiera y operativa de nuestra institución, haciendo inviable la permanencia del servicio de hospitalización continua bajo las condiciones actuales", se lee en la misiva.

Y es que según la directora de este centro asistencial, Paula Andrea Trujillo Restrepo, en los últimos meses la institución adelantó gestiones administrativas, financieras y sociales para buscar alternativas y sostener la atención, pero no fue posible. "Se tocaron múltiples puertas y se realizaron esfuerzos conjuntos con aliados, fundaciones y actores del sistema, siempre con el propósito de continuar cumpliendo nuestro compromiso social con la niñez antioqueña", dice en otro aparte del documento.



Por lo pronto, se conoció que la Seccional de Salud de Antioquia se encuentra evaluando esta notificación radicada el 25 de mayo, como corresponde para estos casos. La entidad además cuenta con servicios de consulta externa.

En su momento, el gremio médico había advertido que esta situación ya tiene varios precedentes en años anteriores, cuando por ejemplo se registró el cierre de otros servicios materno-neonatales y pediátricos como el servicio de maternidad del Hospital San Vicente Fundación, la unidad neonatal de la Clínica El Rosario, sede Villahermosa, la unidad neonatal de la clínica las Américas, la unidad neonatal del hospital de Caldas, la unidad neonatal de la clínica Sagrado corazón y de la clínica las Vegas.

“Para los que no lo conocen, la Fundación Hospital Infantil Santa Ana, es una institución tradicional de atención pediátrica en Antioquia. La noticia de su cierre nos entristece a todos los que vemos languidecer aceleradamente el sistema de salud”, opinó sobre el tema en su cuenta de X el grupo Médicos de Colombia.

