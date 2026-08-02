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Gobernación de Antioquia ofrece $50 millones de recompensa para evitar desmanes el 7 de agosto

La decisión fue tomada en un Consejo de Seguridad, además se les recomendó a los municipios restricciones como la del parrillero en moto o la venta de alcohol .

318368_Blu Radio. Centro Administrativo La Alpujarra
Foto: Google Maps
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de ago, 2026

La Gobernación de Antioquia realizó el día 31 de julio un consejo de seguridad con los altos mandos del departamento del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, en donde se toma la decisión de ofrecer hasta 50 millones de pesos por información que permita prevenir atentados, ataques terroristas o cualquier hecho que ponga en riesgo la vida de todos los habitantes del departamento de Antioquia en el marco de la posesión presidencial.

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“El objetivo de este ofrecimiento es que la población civil brinde de manera oportuna cualquier información, por pequeña que parezca, para que las autoridades se puedan anticipar a estos ataques terroristas y no tengamos que lamentar la pérdida de vidas humanas o la destrucción de instalaciones oficiales”, señaló el coronel en retiro, José Lesmes, director Operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia.

Así mismo, se están realizando diferentes consejos de seguridad virtuales con las diferentes subregiones que componen el departamento para pedirles a cada una de las administraciones municipales que emitan las diferentes medidas administrativas que le permitan facilitar a todas las autoridades el cumplimiento de seguridad preventiva.

Las medidas administrativas pueden ser la restricción de parrillero, la restricción de horarios para venta de alcohol, así como también la restricción para el transporte de escombros.

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