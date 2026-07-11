Gobernación de Antioquia también pide analizar el uso de la ‘Hora Gaviria’ para evitar apagón

A menos de un mes para el inicio del mandato, autoridades en Antioquia hicieron una nueva solicitud al Gobierno nacional entrante, encabezado por Abelardo De La Espriella, para que adopte de manera anticipada un paquete de medidas que reduzca el impacto que podría generar el fenómeno de El Niño sobre el sistema energético del país.

El gobernador Andrés Julián Rendón advirtió que los pronósticos apuntan a un evento con altas probabilidades de alcanzar una intensidad extrema, por lo que insistió en la necesidad de actuar antes de que se materialicen riesgos de desabastecimiento.

Entre las propuestas planteadas por el mandatario está la evaluación de un aumento en el nivel máximo de almacenamiento de los embalses, una medida que también ya había sido mencionada por el gerente de Hidroituango, Alejandro Álvarez, con el propósito de incrementar las reservas de agua disponibles para la generación de energía durante los meses de mayor sequía.

Asimismo, solicitó estudiar la implementación de la denominada "hora Gaviria", estrategia aplicada en la década de los noventa que consistió en modificar los horarios oficiales para aprovechar mejor la luz natural y reducir la demanda de energía en los momentos de mayor consumo.



"Adelantar los relojes es una medida muy sencilla, pero que suaviza el consumo en las horas pico. Solo adelantar los relojes nos permite un ahorro de energía que puede ser superior al 2 %, y eso ya comienza a hacer la diferencia", aseguró el mandatario.

Rendón también se mostró a la expectativa de la instalación de una mesa antiapagón, escenario en el que participarían el Gobierno nacional, autoridades energéticas, generadores y demás actores del sector para definir un plan de contingencia que minimice el riesgo de racionamientos y sus efectos sobre la economía y la prestación de servicios esenciales.

Las solicitudes se producen en un momento en el que los pronósticos advierten un episodio severo de El Niño durante el último trimestre del año, algo que podría reducir significativamente los aportes hídricos a los embalses y comprometer la generación hidroeléctrica.

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En ese contexto, desde Antioquia han insistido en que las decisiones preventivas deben adoptarse con suficiente anticipación para evitar que el país enfrente las consecuencias de una crisis energética en medio de una sequía prolongada.