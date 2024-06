Gobernador de Antioquia no se sentará en mesa de diálogo con Estado Mayor de las Farc en Yarumal

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio a conocer que rechazó una invitación del Alto Comisionado para la paz Otty Patiño, para hacer parte de una mesa de diálogo este jueves en el municipio de Yarumal, con el Estado Mayor Central de las Farc.

El gobernador señaló que si se quiere la paz, debe haber muestras de buena voluntad, lo que en su concepto no solo no se ha evidenciado en el departamento sino que estas personas “siembran terror” en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, donde la población civil ha sido víctima de extorsión, reclutamiento, terrorismo, homicidios, desplazamiento y confinamiento por la presencia y accionar de este grupo ilegal.

"La respuesta por parte del gobierno de Antioquia es no. Las FARC firmaron un acuerdo de paz y acá me piden me siente con los que lo han incumplido. Estos criminales no han hecho cosa alguna para mostrar buenas intenciones en el departamento, al contrario, siembran terror", reiteró el mandatario.

Rendón defendió que durante este año, ha sostenido diálogos abiertos con los reincorporados que dejaron las armas y también con las víctimas. Sobre las Farc, sostuvo que tras firmar un acuerdo de paz, sentarse con quienes se derivaron de ellos es hacerlo con “los que lo han incumplido”.

En la carta firmada por Patiño, se lee que este encuentro tendrá como objeto abordar y construir un plan de transformaciones territoriales para la paz en el norte de Antioquia.

"La política pública de paz del Gobierno Nacional es importante su apoyo, conocimiento y contribuciones en el logro de las transformaciones territoriales para la paz", dice la misiva.

Cortesía Gobernación