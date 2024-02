Gobernador de Antioquia pide al Gobierno nacional fondos para terminar el túnel vía al mar

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, hizo un llamado al Gobierno nacional para la liberación de fondos destinados a la finalización del túnel vía al mar, proyecto que requiere una inversión adicional de 650 mil millones de pesos por parte de Invías; sin estos recursos, el avance de la infraestructura, que ya ha consumido una inversión de 1300 millones de dólares, podría detenerse, según el gobernador.

“Hacemos un llamado, un pedido respetuoso y firme al Gobierno nacional, por favor terminen la obra, pero si no esta en su interés o en su posibilidad de terminarla, entréguenos la obra; nosotros no podemos hoy invertir en ella porque sería un detrimento patrimonial, no está bajo la tutela de la Gobernación. Si nos la entrega aquí ya nos ingeniaremos como la terminamos”, dijo Andrés Rendón, gobernador de Antioquia.

Además, resaltó también que la administración departamental y el distrito de Medellín han aportado más del 60 % del financiamiento necesario, superando los avances de inversión nacional, que apenas alcanza el 46 %.

Por otro lado, destacó que el proyecto vía del mar es el túnel más largo de América Latina con aproximadamente 10 Kilómetros, que no solo es para el desarrollo económico y social de Antioquia, sino también como una conexión estratégica para el suroccidente colombiano con mercados internacionales.

Rendón informó que tanto la Gobernación de Antioquía como la Alcaldía de Medellín han demostrado su compromiso, superando el 90 % de ejecución en las partes del proyecto que les corresponde.

El mensaje al Gobierno Nacional es respetuoso y firme: asigne los recursos a Antioquia para terminar la vía al Mar-Túnel del Toyo o entréguenos la obra, que nosotros miraremos cómo nos conseguimos esos recursos y la haremos posible. pic.twitter.com/RcFc4JD0UU — Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 25, 2024