Durante la mañana de este domingo, 25 de febrero, varios ciclistas denunciaron a través de las redes sociales que fueron sorprendidos por un retén guerrillero que se encontraba cerca de Potrerito, en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

De acuerdo con el relato de uno de los ciclistas involucrados, el retén se registró cerca de las 10:00 de la mañana de este domingo: “Esto fue un susto muy berraco, ellos nos dijeron que entendían que íbamos hacer nuestro deporte, pero que para allá no se podía ingresar porque no hay un permiso, es preocupante porque hay muchos compañeros que pertenecen a la policía y gracias a Dios no pasó nada“, aseguró.

Según los testigos, la situación no pasó a mayores ya que en el lugar se encontraban varios ciclistas por lo que se generó un fuerte trancón.

“Ellos vieron ese trancón y se fueron pero a cada uno les estaban pidiendo las cédulas y el celular, los guerrilleros decían que no les habíamos informado que estaríamos en la zona, ellos estaban con sus fusiles”, señaló un testigo.

Ciclistas fueron sorprendidos por retén guerrillero en zona rural de Jamundí, Valle Foto: suministrada

Los ciclistas piden mayor presencia por parte de las autoridades en la zona y le exigieron a la gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, la instalación de un batallón de alta montaña. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado.