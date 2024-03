Gobernador Rendón criticó a Petro por atacar a El Poblado; “estigmatizó a Medellín y a Antioquia”

En medio del discurso el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Apartadó, hizo referencia a los empresarios de El Pobladoque iban a trabajar a Urabá y habrían originado el conflicto.

Aseguró que, además de generarlo, ahora debe ser la solución, porque en el pasado la gran capital de El Poblado se convirtieron en bananeros, utilizaron el territorio, el agua y el mar, y se convirtió en grandes negocios como la exportación del banano.

“Los empresarios viven en el territorio o enEl Poblado, cómo ve la gente del territorio, vieron a la gente como una fuerza de trabajo a usar, o como una gente que debe desarrollarse, ahí vienen las distancias que se ha creado en las últimas décadas. Gran capital llegó de El Poblado y al llegar aquí no miraron la gente”, aseguró el primer mandatario.

Pero fue más allá y aseveró que ese choque con la gente que quiso algo mejor terminó en un conflicto armado de hace mucho tiempo, que ha variado.

“Aquí no hubo una insurgencia del Ejército Popular de Liberación, eso afectó al empresariado que reaccionó paramilitarizando, no todos, pero un sector, financiando el paramilitarismo y el Estado no medio, sino que aliarse con el paramilitarismo”.

Ante estas palabras, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendon criticó que el presidente Gustavo Petro atacara a la Comuna 14- El Poblado para estigmatizar a Medellín y Antioquia.

“Un gobernante debe entender que lo que hay que acabar es con la pobreza y no con la riqueza; una bien construida, equitativa, generadora de empleo y posibilidades”, aseguró en su cuenta X.

El gobernador de Antioquia @AndresJRendonC criticó al presidente @petrogustavo por atacar a la Comuna 14- El Poblado para estigmatizar a Medellín y Antioquia. Un gobernante debe entender que lo que hay que acabar es con la pobreza y no con la riqueza. #MañanasBlu pic.twitter.com/igB42ZvDcT — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 19, 2024

Además, agregó que tiene razón el presidente cuando dice que ellos piensan muy diferente, porque él tiene una visión de que la confrontación se justifica por las causas objetivas de la violencia.

“Él ve a quienes posan de insurgentes como rebeldes. Yo los veo como criminales. En su lógica marxista, él ve a los empresarios como explotadores, yo los veo como generadores de riqueza”, puntualizó el mandatario regional.