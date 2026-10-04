Golpe a ‘La Terraza’ en el Valle de Aburrá: 16 judicializados por amenazas y extorsión

Un golpe contra el grupo delincuencial ‘La Terraza’ permitió la captura y judicialización de 16 personas, señaladas de participar en extorsiones, amenazas, desplazamientos y otros delitos en Medellín y municipios del Área Metropolitana.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los detenidos harían parte de los grupos ‘Los de la Razón’, ‘Combo 13 de Noviembre’ y ‘La Matecaña’, estructuras con presencia en diferentes sectores del Valle de Aburrá.

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En Sabaneta, ‘Los de la Razón’ estaría dedicado a imponer cobros extorsivos a habitantes y comerciantes. Según el expediente, en algunos casos los integrantes se apropiaban de vehículos y condicionaban su devolución al pago de dinero.

"Abordaron a ciudadanos, lo constriñeron a entregarle su vehículo y a pagarle la suma de 40'000.000 de pesos, a lo cual no tenían derecho. En ejecución del plan común, Hernando Arturo Mazo Peláez cumplió el rol de intimidar directamente a la víctima, para lo cual le colocó un arma de fuego en el abdomen", relató el fiscal.



Por su parte, las autoridades afectaron al ‘Combo 13 de Noviembre’, con presencia principalmente en los barrios 13 de Noviembre y Villa Tina. La Fiscalía indicó que sus integrantes habrían cobrado entre 50.000 y 200.000 pesos semanales a comerciantes, recicladores, criaderos de cerdos y trabajadores de telecomunicaciones, acompañando las exigencias con amenazas y presiones para abandonar el sector.

Además golpearon a ‘La Matecaña’, señalados de actividades de narcotráfico y extorsión en las comunas. Entre los hechos investigados aparece la retención de un ciudadano a quien le exigieron 88 millones de pesos y posteriormente obligaron a abandonar su vivienda.

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La Fiscalía General de la Nación señaló que estas acciones buscan afectar de manera estructural las diferentes facciones de ‘La Terraza’ y reducir su impacto en la seguridad ciudadana en Medellín y otros municipios.