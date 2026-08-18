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Golpe a las disidencias: se entregó 'La Mona', explosivista y experta en drones del Frente 36

La mujer era la excompañera sentimental del temido alias 'Primo Gay', cabecilla y hombre cercano de alias 'Calarcá'.

Se entregó alias La Mona en Antioquia.
Se entregó alias La Mona en Antioquia.
Foto: Ejército Nacional
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

En una operación calificada como exitosa, las autoridades en el departamento de Antioquia lograron ejercer presión eficaz en el municipio de Briceño para que se entregara una de las mujeres con más injerencia dentro del Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio la noticia a través de su cuenta de X e indicó que se trata de alias 'La Mona', señalada de ser excompañera sentimental de alias ‘Primo Gay’ y causante de varias acciones terroristas en el Norte antioqueño.

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"Por fin se enfrenta con determinación a las FARC de alias 'Calarcá'. Se entregó alias 'La Mona' y este resultado demuestra que la presión de la Fuerza Pública funciona. En la operación también fueron incautadas armas y abundante material de guerra. No olvidemos los crímenes de alias 'Calarcá' y su estructura", mencionó el mandatario.

La entrega de alias 'La Mona' representa un nuevo golpe a las capacidades operativas de las disidencias, especialmente por su presunta experiencia en el manejo de drones y explosivos que se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades.

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Hay que recordar que el Frente 36, asociada al mando de alias 'Calarcá', ha sido señalado de mantener una fuerte presencia criminal en Antioquia y de estar relacionada con hechos de violencia que, en varias oportunidades, habrían sido orquestados por alias 'La Mona'.

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Entre los hechos atribuidos a esta organización criminal se encuentran el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, el derribamiento de un helicóptero Black Hawk en Amalfi y el desplazamiento de cientos de familias, víctimas de las amenazas y acciones violentas de los grupos armado

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