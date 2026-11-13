Grave accidente de tránsito en Medellín: dos muertos y 10 vehículos involucrados

Un grave accidente de tránsito dejó dos personas muertas y varios lesionados en las últimas horas en el noroccidente de Medellín. El siniestro ocurrió en la calle 80, a la altura de la carrera 68, en el barrio Córdoba, cerca del Cementerio Universal.

De acuerdo con los reportes preliminares, un vehículo habría presentado fallas en los frenos mientras descendía por este corredor vial y terminó arrollando a dos personas que se movilizaban en motocicleta. Ambas fallecieron en el lugar de los hechos.

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En medio del recorrido, el automotor también chocó contra al menos otros diez vehículos, entre carros particulares y motocicletas que se encontraban esperando el cambio del semáforo en este sector. Otras personas resultaron con lesiones leves.

Alcaldía de Medellín se pronunció

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó el fallecimiento de las dos personas y señaló que los equipos de las secretarías de Movilidad y Salud, junto con el Cuerpo Oficial de Bomberos, atendían la emergencia.

"Toda mi solidaridad con las familias de las personas fallecidas. Estamos muy atentos a la evolución de los lesionados", precisó el mandatario a través de X.

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Entretanto, agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad adelantan las labores de inspección técnica a los cuerpos y las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

De momento, por cuenta de esta emergencia, las autoridades mantienen el cierre de la calle 80 entre la glorieta de Altamira y el Cementerio Universal, por lo que solicitaron a los conductores tomar vías alternas y facilitar las labores de los organismos de atención.