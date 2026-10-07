Grave accidente en vía a Necoclí: 4 personas murieron y 7 más quedaron heridas

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la vía nacional que conduce a Necoclí, en el Urabá antioqueño.

El siniestro ocurrió en la primera curva de la vereda San Joaquín, en el kilómetro 19, entre los caseríos de Mellitos y Mulatos, donde, de manera preliminar, un furgón y una van de servicio público chocaron de frente.

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El reporte inicial da cuenta de cuatro personas fallecidas: dos mujeres y dos hombres. Además, siete personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital San Sebastián de Necoclí para recibir atención médica.

La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de ese municipio. Por ahora, no se conoce el estado de salud de los lesionados y las autoridades avanzan en la atención del accidente y en establecer las circunstancias en las que ocurrió este choque.