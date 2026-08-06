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Grupo EPM reportó en primer semestre un ebitda de $5 billones y una utilidad de $3.2 billones 

Las transferencias al Distrito de Medellín ya suman $1.7 billones, recursos que han sido destinados a infraestructura, educación, salud y  otros proyectos.

john maya gerente de EPM
Jhon Maya, ferente de EPM.
Foto: Blu Radio
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

EPM alcanzó utilidades por 2 billones de pesos durante el primer semestre del año. Según reportó la compañía, las transferencias al Distrito de Medellín ya suman COP 1.7 billones, recursos que han sido destinados a infraestructura, educación, salud y otros proyectos.

Pese a los retos económicos y de generación de energía en el país, el Grupo EPM reportó un panorama positivo con sus resultados financieros al cerrar el segundo trimestre de 2026.

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Durante este período, todas las filiales que lo conforman registraron ingresos consolidados por 19.5 billones de pesos, un ebitda de 5 billones y una utilidad neta de 3.2 billones.

Por su parte, en cuanto a los resultados solo de EPM, la compañía reportó que alcanzó ingresos por 9.2 billones de pesos, un ebitda de 3.7 billones y una utilidad neta de 2 billones.

Parte de los resultados financieros hasta junio también son que el Grupo EPM generó un valor agregado de $11 billones, producto de la prestación de servicios públicos y de las inversiones que realiza en los territorios donde opera. De este monto, 2 billones se destinaron al Estado y a las comunidades a través de impuestos, tasas, contribuciones y programas sociales.

En los estados financieros separados de EPM, se referencia que alcanzó un crecimiento en los ingresos del 8 % y un ebitda que se mantiene con respecto al año anterior, esto porque ha habido mayores costos por el incremento del salario mínimo, impuesto al patrimonio, costos de la operación comercial por el inicio del fenómeno de El Niño, entre otros.

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De acuerdo con el reporte de la compañía, en sus resultados generales como grupo, se destaca que la generación de energía lideró el aporte al ebitda (Beneficios antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización) con el 40 %. La distribución representó el 35 %, impulsada por la escala de la operación y la amplia base de usuarios atendidos. Los servicios de acueducto, alcantarillado, aguas residuales y residuos sólidos aportaron el 20 % del ebitda, mientras que la transmisión de energía participó con el 4 % y el gas natural sumó el 1 %.

La distribución del ebitda en los distintos mercados donde tiene presencia el Grupo EPM evidenció que Colombia aportó el 80 % de este indicador, seguida por Guatemala con el 8 %, Chile y Panamá con el 5 % cada uno, El Salvador con el 1 %, y México y Bermudas con el 1 % restante.

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