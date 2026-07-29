EPM advierte que pérdidas por robo de servicios públicos en Antioquia superan los $300.000 millones

En un reciente reporte, la administración de Empresas Públicas de Medellín (EPM) advirtió que las conexiones ilegales para el robo de servicios de agua, energía y gas, en lo que va corrido del año llega a los $300.000 millones, cifra que equivale al suministro de estos servicios a 95.000 familias.

El gerente de EPM, John Maya Salazar, habla de un flagelo que se presenta en una coyuntura como la actual, por la presencia del fenómeno de ‘El Niño’, en donde debe haber ahorro de recursos.

“Es un llamado a toda la comunidad, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pero desafortunadamente vemos que el consumo sigue aumentando tanto en energía como en agua, y hay que ser racionales”, dijo Maya Salazar.

La administración de EPM indicó en el reporte que el mayor índice de hurto se presenta en el servicio de energía eléctrica con un 57,7 %, le sigue agua potable con el 40.4% y gas natural con el 1,9%.



Así mismo, el conglomerado de servicios públicos alertó que el robo de agua potables, energía eléctrica o gas natural a través de conexiones ilegales o fraudulentas es un delito tipificado en el Código Penal, en el artículo 256.

Además, esto genera un detrimento para la misma empresa ya que, entre 2024 y 2025, a EPM le tocó reinvertir $7.200 millones en la reparación o reposición de infraestructura de suministro, y en lo que va del año la cifra ya va en $25.000 millones.