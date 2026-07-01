Grupo Éxito y Fundación Cadena enviarán a 1.000 niños de Venezuela paquetes alimentarios 

¡La solidaridad no espera! Tras los graves terremotos del 24 de junio en Venezuela, el Grupo Éxito anunció desde Medellín que enviará 1.000 paquetes alimentarios para los niños damnificados en el vecino país .

Luego de una semana de la tragedia que sacudió a Venezuela que tiene a miles de personas damnificadas, en Medellín además de los puntos de recolección de ayuda humanitaria, como comida no perecedera, implementos de aseo, entre otros, ahora se suma el empresariado paisa.

El Grupo Éxito, por medio de su Fundación y la Fundación Cadena, iniciaron la campaña que beneficiará a 1.000 niños con paquetes alimentarios que resultaron afectados por la tragedia en Caracas y otras regiones del país.

Según Carlos Calleja, presidente de Grupo Éxito y de la Junta Directiva de la Fundación Éxito, destacó la importancia de esta unión:



"Desde Grupo Éxito y la Fundación Éxito creemos que la responsabilidad social trasciende fronteras y que debemos contribuir a proteger el bienestar de la infancia y de las madres que hoy enfrentan esta tragedia".

Hay que recordar que, según Unicef, cerca de un millón 800.000 personas han sido afectadas; entre ellas, 680.000 niños y niñas que hoy enfrentan un futuro incierto.

La destrucción de infraestructura hospitalaria y educativa en regiones como Caracas, La Guaira, Carabobo, Aragua y Falcón, ha limitado el acceso a servicios básicos, dejando a cientos de familias en refugios temporales y a los sistemas de salud al borde de su capacidad.

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Mientras en el Distrito Capital más de 432 instituciones educativas permanecen fuera de servicio y miles de familias buscan refugio, esta red de apoyo trabaja a contrarreloj para asegurar que la infancia venezolana no quede desamparada.