Hallan depósito del Clan del Golfo con cuatro fusiles y más de 2.700 cartuchos en Juradó, Chocó

En medio de operaciones de registro y control militar, en el municipio de Juradó (Chocó), la Brigada de Infantería de Marina No. 2 de la Armada, ubicó un depósito ilegal con material de guerra e intendencia, al parecer, perteneciente al Clan del Golfo.

La operación se llevó a cabo en el sector Aguacate, en zona rural de ese municipio, en donde tropas ubicaron un centro de acopio ilegal, que tenía en su interior cuatro fusiles, un revólver, una pistola, 23 proveedores y 2.790 cartuchos de diferentes calibres; así como material de intendencia.

Se presume que este material bélico, según detallaron las autoridades, estaría destinado para facilitar las actividades delictivas de esta organización criminal, generando temor y zozobra en las comunidades del litoral Pacífico chocoano y, sería usado, al parecer, para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública que desarrolla operaciones militares en la zona.

Por lo pronto, el material fue trasladado hasta las instalaciones de la Institución Naval, y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para realizar los actos urgentes correspondientes.



Otro operativo del Ejército

En las últimas horas, también tropas del Batallón de Infantería N.º 46 Voltígeros, de la Brigada 17 del Ejército, sostuvieron un combate contra presuntos integrantes de la subestructura Efrén Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo, en la vereda Cuti, del municipio de Unguía, Chocó.



Como resultado, se reporta un muerto en desarrollo de operaciones militares, un sometido a la justicia y la incautación de material de guerra, intendencia, comunicaciones, incluyendo un fusil, municiones y manuales de la organización utilizados por la estructura criminal.

Durante la operación, también se logró la ubicación y neutralización de una central de comunicaciones de mencionado grupo ilegal.