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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hallan depósito del Clan del Golfo con cuatro fusiles y más de 2.700 cartuchos en Juradó, Chocó

Hallan depósito del Clan del Golfo con cuatro fusiles y más de 2.700 cartuchos en Juradó, Chocó

Este es el segundo operativo realizado en las últimas horas en el que se incauta armamento de este grupo al margen de la ley en el vecino departamento.

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