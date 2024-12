"Han hecho todo a la berraca": Fico tras suspenderse inscripción de Jorge Carrillo en ISA

Las polémicas que rodean el nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente y representante legal de ISA han generado no solamente que la Cámara de Comercio de Medellín le suspenda la inscripción como cabeza visible de Interconexión Eléctrica S. A., sino que también revivan los cuestionamientos y se vuelva a poner en discusión la nulidad electoral que estudia el Consejo Nacional Electoral, misma puesto por supuestas irregularidades en su elección.

Ahora los cuestionamientos se deben a la reposición y apelación realizadas por Julio César Yepes, quien actuó como accionista de Interconexión Eléctrica S. A., para interponer un recurso de reposición sobre la designación de Carrillo como presidente de ISA. Según Yepes el acta que se presentó habría incumplido con los requisitos mínimos exigidos por la Junta Directiva.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la situación que se vive con la Cámara de Comercio e indicó que todo se debe a la celeridad con la que han realizado los trámites en ISA.

"Yo solo lo resumiría todo este proceso tan complejo con una sola frase: 'Es que nada forzado es bueno en la vida y todo lo han hecho forzado todo lo han hecho a la berraca imponiendo las cosas no develan las actas' y miren lo que va este proceso tan completo", destacó.

Hay que recordar que según el denunciante, en el extracto sometido a registro no se identificó la información que sirvió de base para tomar la decisión y tampoco aparecen las razones que los miembros de la Junta Directiva de ISA para elegir a Carrillo.

Por su parte, el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, afirmó que esta decisión hace que el exgerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, no pueda firmar ningún documento o ningún contrato.

"Eso significa que no puede firmar ni un solo contrato, no puede hacer ninguna actuación, ningún memorial, no fue actuar como representante legal que es una de las funciones más importantes que tiene el presidente de una de estas compañías, simplemente está como presidente en el papel elegido por una junta que no ha anexado nunca las actas", destacó el corporado.

Por estos hechos que serían presuntas omisiones que estarían vulnerando las normas de ISA y, además, los principios de transparencia, la Cámara de Comercio de Medellín dejó registrado a Jaime Melguizo como representante legal y presidente (e) ante los registros oficiales.