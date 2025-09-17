Hasta $50 millones ofrecen por alias 'El Viejo', del Clan del Golfo, en San Roque, Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció millonaria recompensa por responsable de incremento de homicidios y otras acciones delictivas en la zona del Nus. Disputas de grupos delincuenciales locales por el microtráfico son algunas de las principales preocupaciones

Tras un nuevo consejo de seguridad regional, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció nuevas medidas para hacer frente a situaciones que vienen generando inquietud en materia de orden público.

Lucha frontal contra el homicidio y la extorsión en los municipios de la zona del Nus: ofrecemos hasta 50 millones de pesos por información que nos permita capturar a alias “El Viejo” o “El Niño” del clan del golfo, responsable de muertes violentas, principalmente en San Roque.… pic.twitter.com/IRhURCS7LD — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 17, 2025

El encuentro se llevó a cabo en la zona del Nus con alcaldes de los municipios de Maceo, Caracolí, Santo Domingo, Cisneros y San Roque, grupo de localidades que en sumatoria desde el inicio del año registran cuatro homicidios más que durante el mismo periodo del 2024.

Otra de las preocupaciones planteadas en el encuentro, según el gobernador Rendón, estuvo relacionada con la extorsión y las disputas por el control de rentas derivadas del microtráfico entre grupos locales.

Como uno de los dinamizadores de estas acciones, especialmente en el municipio de San Roque, se identificó a alias ‘El Viejo’ por quien se estableció una millonaria recompensa por información que permita su captura.

“Hemos decidido también ofrecer hasta 50 millones de pesos por el principal, quien se presume es el principal perpetrador de las muertes violentas en este municipio, alias el viejo alias el niño. Hasta 50 millones de pesos para quienes nos den información que nos permita neutralizar su accionar criminal”, aseveró.

El mandatario regional también indicó que con recursos de la tasa de seguridad en los próximos meses se realizarán importantes inversiones para los circuitos cerrados de televisión en la región con el fin de complementar y fortalecer las capacidades de prevención y actuación de la fuerza pública en los diferentes municipios.