Golpe al Clan del Golfo: cayó alias 'Pirata', señalado de homicidios en el Cesar y Santander

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía fueron capturados en flagrancia dos presuntos integrantes del Clan del Golfo que delinquían en Santander y el sur del Cesar. Según las autoridades, los detenidos serían responsables de homicidios selectivos y extorsiones en municipios como Aguachica, Pelaya, Pailitas, Gamarra, San Alberto y San Martín.

El operativo se desarrolló en el barrio Villa Sol, de Aguachica, Cesar, donde fueron detenidos alias 'Maryoli' y alias 'Pirata'. Este último señalado como presunto cabecilla de la subestructura Ferney Antonio López Polo. De acuerdo con la investigación, alias 'Pirata', de 26 años, llevaba al menos cuatro años en la organización criminal y sería uno de los principales encargados de coordinar acciones violentas y de constreñimiento contra comerciantes de la región.

Durante el procedimiento, las tropas del Gaula Militar Magdalena Medio y los uniformados incautaron dos armas de fuego, munición de diferentes calibres y diez teléfonos celulares, elementos que habrían sido utilizados para planear actividades delictivas.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por porte, fabricación y tráfico de armas de fuego, explosivos y municiones.

El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, aseguró que se trata de un contundente golpe contra el Clan del Golfo en esta zona del país.

“Estas capturas son resultado del trabajo coordinado con la Policía. Continuaremos desarrollando operaciones para estabilizar el territorio y garantizar la seguridad de la población”, precisó el oficial.

Con este resultado, el Ejército destacó que se logra debilitar la estructura financiera y criminal del Clan del Golfo en el sur del Cesar. Además, hizo un llamado a la comunidad para denunciar a través de las líneas 147 y 107 cualquier actividad que ponga en riesgo la seguridad y la tranquilidad de las familias en la región.

