Asesinaron a una niña de 3 años en medio de un atentado contra un familiar en Fundación, Magdalena

Un doloroso hecho causa conmoción en el municipio de Fundación, Magdalena, luego de que una pequeña de solo 3 años perdiera la vida en medio del ataque de dos sicarios en el barrio Rosales. En los mismos hechos resultó herida una adolescente de 17 años, tía de la niña y un joven de 21 años que es su pareja sentimental.

El atentado se registró a las 2 de la tarde de este miércoles. Blu radio conoció que los criminales venían persiguiendo al joven de 21 años, quien habría reconocido a los sicarios por lo que corrió a buscar refugio en su vivienda.

Los criminales ingresaron al inmueble, pero el joven usó como escudo a la niña y su pareja, lo que no impidió que dispararan.

“Se presentó un hecho sicarial dirigido contra un adulto de 21 años. En el violento ataque de manera colateral resultó herida la niña de 3 años y su tía de 17. Aunque fueron trasladadas al centro de salud más cercano, la menor ingresó sin signos vitales”, detalló el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante de la Policía del Magdalena.

El estado de salud del joven de 21 años contra quién iba dirigido el atentada es delicado luego de le propinaran cuatro disparos. De la adolescente se conoció que su estado de salud por el momento es estable.

La Policía y autoridades locales convocaron un consejo extraordinario de seguridad en el que se espera fijar el monto de una recompensa que permita dar con la captura de los responsables de este crimen cuyo principal móvil apunta a disputas entre el grupo de delincuencia común organizado 'Los Primos' y el grupo armado organizado Clan del Golfo.

“La Policía Nacional de manera inmediata desplegó todas sus capacidades institucionales en inteligencia, policía judicial y grupos especiales para dar con el paradero de esos delincuentes y llevarlos ante la justicia. De acuerdo con las primeras hipótesis, hace referencia a disputas criminales entre el denominado grupo delincuencia común organizado' Los Primos' y el grupo armado organizado clan del Golfo. Hacemos un llamado a toda la comunidad para informar a las autoridades la ubicación de los responsables de este hecho delictivo”, detalló el oficial.

La Policía habilitó las líneas de teléfonos celulares 3203024329 – 3213945224 para entregar información en absoluta reserva que permita capturar a los asesinos.