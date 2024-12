Hombre arrojó del cuarto piso a su novia: indignante tentativa de feminicidio en Medellín

Los habitantes de Medellín no salen del asombro por el caso que dio a conocer recientemente la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que anunció la captura de un hombre de 49 años en el barrio Aranjuez de la capital antioqueña . Según el reporte de las autoridades, esta persona maltrataba cruelmente a su pareja sentimental, al punto, incluso, de tirarla desde un cuarto piso.

Luego de esta situación que pudo acabar con la vida de la mujer, la víctima de los abusos decidió denunciar el martirio que vivía con su pareja sentimental. La información entregada por las autoridades indica que la mujer era golpeada y torturada repetidamente por lo que al hombre se le acusa de tentativa de feminicidio.

El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, general William Castaño, se refirió al caso. "Este sujeto arrojó desde el cuarto piso a su compañera sentimental. Afortunadamente aún cuenta con vida, pero fue procesado por el delito de homicidio en grado de tentativa", apuntó.

Por su parte, el hombre se habría sustentado en una excusa para abusar físicamente de su pareja sentimental, puesto que le decía en reiteradas ocasiones que él era parte de una estructura criminal del Nororiente de la ciudad. Con este pretexto y ante la indefensión de la mujer, los golpes habrían sido más frecuentes, al punto de generar graves daños psicológicos en la víctima.

Mientras se espera la judicialización del hombre por tentativa de feminicidio, la mujer se recupera de las lesiones que le generó su pareja sentimental y será acompañada por la Administración Distrital en el proceso de superación de las agresiones que sufrió por un tiempo considerable.

"Nosotros aquí no vamos a tolerar ningún homicidio contra la mujer, ningún feminicidio y en este caso si bien no hubo un feminicidio porque la mujer aún y afortunadamente está con vida, pues, si se trató de un feminicidio en grado de tentativa y por este delito tendrá que pagar entonces esta persona que no solamente va a ir a la cárcel por lo que ya dijimos sino también por el delito de tortura porque este desgraciado fue capaz de tirar desde un cuarto de piso a su compañera sentimental", dijo el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.