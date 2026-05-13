Hombre mató a golpes a su pareja sentimental tras una discusión en Medellín

Hay consternación en el nororiente de Medellín tras un nuevo caso de violencia intrafamiliar que derivó en un posible caso de feminicidio del que fue víctima una mujer de 18 años de edad.

Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda del barrio La Libertad donde, de acuerdo al reporte policial, la mujer, identificada como Juliana Giraldo sostuvo una discusión con Sebastián Sánchez Herrera, de 23 años, quien era su pareja sentimental.

En medio de la situación el hombre le habría provocado la muerte a Giraldo tras una brutal golpiza. Personal de salud que atendió la novedad encontró el cuerpo de la mujer en su cama con múltiples heridas en el rostro, edema, laceración en la región frontal izquierda y numerosos hematomas.

En el lugar también fue capturado el señalado victimario quien se responsabilizó por lo ocurrido y fue presentado a las respectivas autoridades para su proceso de judicialización. Por su parte, la Policía de Infancia y Adolescencia adelantó el proceso de restablecimiento de derechos a un menor de edad, hijo de la mujer asesinada.



Según cifras oficiales, con este caso ya son ocho los crímenes de mujeres en Medellín durante 2026, de los cuales y a la espera de los avances investigativos en la más reciente situación, seis han sido catalogados como presuntos feminicidios.