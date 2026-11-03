Hombre murió por graves heridas tras utilizar un juguete sexual en Bello, Antioquia

Tras casi una semana recibiendo tratamiento en médico en un hospital de la capital antioqueña, un hombre de 36 años murió tras resultar gravemente herido cuando al parecer se encontraba teniendo relaciones sexuales con su pareja.

Según información extraoficial, en medio del encuentro utilizaron un juguete sexual que le ocasionó a la víctima heridas en el intestino grueso, generando un estado delicado de salud por el que inicialmente fue atendido en el Hospital Marco Fidel Suárez, en el municipio de Bello.

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Sin embargo, por la gravedad de su condición fue remitido el pasado 27 de octubre al Hospital San Vicente Fundación donde en las últimas horas se confirmó su fallecimiento tras un reporte médico que indicaba traumatismo a nivel rectal y unión rectosigmoidea.

Ahora serán las investigaciones judiciales y forenses las que determinen las causas precisas del deceso de este hombre y si la persona con quien sostuvo el encuentro íntimo tiene algún grado de responsabilidad en lo ocurrido.