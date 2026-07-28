Hombres armados generaron enfrentamiento con la Policía a las afueras de Salgar, Antioquia

En menos de 12 horas una nueva situación violenta se registró en el Suroeste de Antioquia, luego de que hombres armados dispararan contra unidades de la Policía en el municipio de Salgar.

Los hechos ocurrieron cerca a una estación de servicio a las afueras de la localidad, en la vía que conduce del sector Peñalisa al casco urbano, donde unidades del Grupo de Operaciones Especiales identificaron a hombres en moto, que, al parecer, pertenecerían al Clan del Golfo, portando fusiles.

Según el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, algunos de los delincuentes habrían sido vistos días atrás, pero lograron evadir el requerimiento de las autoridades.

"Divisan a estos sujetos, cerca de 6 u 8 sujetos con armamento largo, y les hacen disparos la policía a ellos. Disparos al aire, pero ellos también reaccionan y no se presentó, pues, ninguna novedad", indicó a Blu Radio.



Tras producirse un intercambio de disparos que duró cerca de cinco minutos, los hombres en motocicleta habrían huido hacia la vereda Clara, donde ya se adelantan las acciones para dar con su paradero e identificarlos plenamente.

En la zona, indicó el coronel Muñoz, junto al Ejército se reforzará la seguridad para atender cualquier requerimiento operativo.

"Ya se reforzó el municipio de Salgar con la reacción, que son 7 policías más. Entonces, un promedio de 10 policías u 11 para hacer los diferentes patrullajes. Y también va ir un refuerzo adicional de unos componentes de Ejército para hacer esos esos patrullajes", añadió.

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Esta situación en la subregión se conoce luego de un triple homicidio ocurrido en la vereda Alto Carvajal del corregimiento Santa Inés del municipio de Andes.

Los hechos se habrían originado en medio de relaciones entre el Clan del Golfo y el grupo delincuencial La Terraza. Una de las víctimas fue identificada como Doney Bedoya Montoya de 15 años de edad.