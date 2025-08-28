Hostigan a tropas del Ejército cuando intentaban desactivar cilindro en San Andrés de Cuerquia

Un combate entre el Ejército y miembros, al parecer del Clan del Golfo, se dio justo cuando soldados del Batallón de Infantería N.º 10 de la Cuarta Brigada adelantaban una maniobra para retirar un cilindro con explosivos que fue instalado, exactamente, sobre la vía que conecta el municipio de San Andrés de Cuerquia con el corregimiento Valle de Toledo, hacia Ituango, momento en el que fueron hostigados.

Aunque de momento no se registran uniformados heridos por este hecho, según confirmó hace pocos minutos el Ejército, el hecho sigue generando preocupación en el Norte de Antioquia, teniendo en cuenta que este es el segundo cilindro instalado en menos de cinco días en carreteras en la misma vía, que fue desactivado por las autoridades.

La vía estuvo cerrada de manera preventiva para proteger a la población civil, a las tropas y a los activos estratégicos de la Nación.

Las autoridades señalaron que, con estos actos terroristas, pretenden afectar a la población más vulnerable, que diariamente transitan para ir a trabajar o los niños a sus escuelas en esa zona norte de Antioquia, donde operan el Clan del Golfo y las disidencias Farc.

“Es así como se deja ver la grave violación a los derechos humanos por parte de estos grupos armados organizados, así como la infracción al principio de distinción en el marco del DIH, por quienes afirman luchar por el pueblo y al final es a quienes afectan directamente”, afirmó el comunicado del Ejército.