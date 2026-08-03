Imputaron a tercer señalado por desaparición en Antioquia del ingeniero Andrés Camilo Peláez

La justicia sigue tomando decisiones para tratar de esclarecer la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez, el pasado 4 de abril de 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, Norte de Antioquia.

Y es que en el caso tras la judicialización de dos hombres identificados como alias ‘El Paisa’ y alias ‘300’, en las últimas horas la Fiscalía General informó que fue imputado por el delito de desaparición forzada Willington Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’.

Según el ente acusador, para el momento de los hechos, alias ‘Willy’ sería el coordinador del grupo delincuencial ‘Los Mesa’, estructura señalada de atentar contra el ingeniero que desarrollaba labores en esa zona de Antioquia para Empresas Públicas de Medellín. En dicho grupo delincuencial el ahora procesado sería el encargado de coordinar la venta de estupefacientes y otras actividades ilegales.

En el caso puntual se detalló que Ortiz Muñoz, al parecer, planeó la retención, buscó información sobre los desplazamientos de la víctima y se encargó de su custodia tras ser interceptado por varios hombres que amenazaron a la víctima con armas blancas, un revólver y la subieron en un vehículo para posteriormente trasladarla a una vivienda de la zona.



Tras no aceptar los cargos por desaparición forzada, alias ‘Willy’ fue notificado con medida de aseguramiento en centro carcelario en medio de la condena que cumple desde marzo de 2025 en un establecimiento del departamento de Córdoba por los delitos de falsedad marcaria y receptación.