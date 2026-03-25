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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Indignación por atraco en establecimiento comercial en el sur de Medellín: buscan a responsables

Indignación por atraco en establecimiento comercial en el sur de Medellín: buscan a responsables

Cámras de seguridad y testimonios de testigos son claves para la identificación de los delincuentes que lograron huir en dos motocicletas.

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