Indignación por atraco en establecimiento comercial en el sur de Medellín: buscan a responsables

Aunque varios delitos han marcado reducciones sustanciales en la ciudad de Medellín, uno de los dolores de cabeza de las autoridades sigue siendo el hurto a personas que en las últimas horas tuvo un nuevo incidente que quedó registrado en cámaras y que se ha hecho viral en redes sociales.

En las imágenes se logra apreciar cómo sobre las 11:00 p. m. tres hombres en dos motocicletas llegan hasta un establecimiento comercial en donde un grupo de aproximadamente seis personas fueron abordadas de forma violenta por los hombres que sacaron armas de fuego para intimidar a sus víctimas.

En el momento en el que los delincuentes ingresan a lo que sería una panadería, uno de ellos le apunta a las personas con el arma mientras que el otro hombre empieza a acercarse de manera violenta para arrebatar cadenas, pulseras, relojes y otras pertenencias ante el espasmo de las víctimas que no pudieron reaccionar.

Sin embargo, el hurto no tuvo su fin allí, ya que ante la demora de los dos ladrones, un tercer delincuente entra corriendo al establecimiento y le quita a la fuerza a un hombre lo que parece ser una cadena. En ese momento los tres asaltantes salen corriendo del lugar, se montan en las motos, no sin antes amenazar nuevamente a sus víctimas.



Por ahora las autoridades en la capital de Antioquia buscan a los ladrones, ya que a uno de ellos se le logra ver la cara en el video de la cámara de seguridad del establecimiento y, además, utilizan otros dispositivos cercanos al lugar del hurto para poder establecer la ruta de huida de los delincuentes.

