Inician obras de modernización en aeropuerto José María Córdova: inversión será de $146.000 millones

Tras más de 14 años de espera iniciaron las obras de modernización en el aeropuerto José María Córdova, claves para que esta terminal aérea en el Oriente de Antioquia y que sirve a Medellín también expanda sus capacidades en medio de una demanda de pasajeros creciente que en 2025 llegó a los 13.6 millones.

Con presencia de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, arrancaron las acciones en las que se ejecutarán 146.000 millones de pesos y le permitirá a la terminal pasar de 24 a 38 operaciones por hora y ampliar su capacidad de 11 millones a 17 millones de pasajeros al año.

La funcionaria aclaró que a pesar de existir desde hace varios meses estos recursos necesarios para las obras, no fue la falta de voluntad política, sino un asunto legal en el contrato de concesión del aeropuerto el que retrasó la ejecución de estos trabajos que ahora empiezan.

"Aquí había una interpretación de una regla que tenía inicialmente el contrato de concesión, que al alcanzar un porcentaje del ingreso que esperaba recibir el aeropuerto, ya se ponía límite a cualquier obra. Por eso se habían enredado durante años", manifestó.



En total serán serán 11 obras integrales con 15 intervenciones que el concesionario Airplan adelantará a zonas como el área de check-in, plataforma y filtros de seguridad del aeropuerto, además de la construcción de la nueva sala remota nacional, la nueva sala de reclamo de equipaje remoto nacional y el nuevo centro de conexiones.

También habrá una nueva plataforma de parqueo de aviones en la que se sumarán seis nuevas posiciones, con operación remota, lo que optimizará los tiempos de operación.