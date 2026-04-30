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Investigan crimen de hombre que habría sido sacado de su vivienda en Segovia y asesinado en El Bagre

La situación también habría provocado el desplazamiento de varias familias por presuntas amenazas de grupos armados.

Ejército en Segovia.jpg
Ejército patrulla en Segovia, Antioquia
Foto: @mindefensa X
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de abr, 2026

En las últimas horas se han conocido varios hechos de orden público que generaron graves afectaciones en el Nordeste y Bajo Cauca antioqueño en donde un hombre fue sacado de su vivienda en el municipio de Segovia y llevado hasta el vecino municipio de El Bagre.

Las versiones que se han conocido desde el Nordeste antioqueño es que ilegales se llevaron al hombre identificado como Teodoro Manuel Gamboa por motivos que aún se desconocen y luego fue asesinado en inmediaciones de la vereda Cañaveral de Chicamoqué, en donde las autoridades hallaron el cuerpo de la víctima que tendría más de 60 años.

Aunque este hecho violento es materia de investigación, ha encendido las alarmas de las personas en zona rural de Segovia donde más de una decena de familias también se habrían desplazado por temor ocasionado por grupos armados que operan en la zona.

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De momento, se busca conocer con exactitud cuál grupo armado está detrás de las alteraciones al orden público por en la zona hacen presencia el Clan del Golfo y una comisión mixta de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN.

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