Investigan misteriosa muerte de dos hombres electrocutados en una mina de El Bagre, Antioquia

Dos hombres fallecieron en la zona rural del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaban labores con cables de alta tensión dentro de una mina. El caso ocurrió en el sector de Tierra Adentro, ubicado más adelante de la vereda Las Negritas.

Las víctimas de este hecho fueron identificadas como Osbaldo de Jesús Ospina Restrepo, de 47 años, a quien conocían como 'El Paisa', y Andrés Fernando Jiménez Díaz, de 26 años. De acuerdo con la información preliminar, uno de los trabajadores habría recibido la primera descarga mientras manipulaba las redes y, en el momento en que su compañero intentó auxiliarlo para liberarlo, terminó alcanzado de igual forma por la corriente de energía.

Publicidad

Ambos hombres perdieron la vida de forma inmediata en el sitio debido a la magnitud de la descarga. Posterior a la emergencia, los cuerpos de los dos mineros fueron trasladados hacia las instalaciones de la morgue municipal de El Bagre, donde el personal técnico realiza las diligencias de inspección y los procedimientos legales correspondientes.

Le puede interesar: Muere niña de 12 años por descarga eléctrica en conjunto residencial de Barranquilla



Ahora las autoridades locales y los organismos competentes serán los que determinen las circunstancias exactas de su fallecimiento.