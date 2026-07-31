Invías aplazó instalación de puente provisional sobre Río San Juan en Urabá: aún no hay fecha

Aún sin fecha específica para su entrada en funcionamiento, Invías anunció el aplazamiento de la instalación del puente provisional sobre el río San Juan, en Urabá. La entidad aseguró que continúan los trabajos sobre la estructura, que ya se encuentra totalmente ensamblada.

A un día de cumplirse la fecha inicialmente anunciada por Invías para poner en funcionamiento el puente provisional sobre el río San Juan, en Urabá, afectado por el reciente frente frío en la región, la entidad aseguró que las labores tardarán varios días más.

En las últimas horas, a través de un comunicado, la entidad destacó que, si bien la estructura destinada a garantizar la movilidad en la zona ya se encuentra totalmente ensamblada, “la etapa de instalación demanda maniobras especializadas que deben realizarse bajo condiciones que garanticen la estabilidad de la estructura y la seguridad de quienes transitarán por ella”.

El pronunciamiento de Invías se conoce pocas horas después de que la Gobernación de Antioquia exigiera acciones oportunas para habilitar el tramo afectado desde hace más de cinco meses y sobre el cual la administración departamental ya había cumplido con la adecuación de los estribos, para lo que invirtió unos 700 millones de pesos, incluyendo la estructura también afectada sobre el río Mulatos.



Así lo indicó el secretario de Infraestructura del departamento, Sebastián Castaño: "Desde la Gobernación de Antioquia seguimos muy pendientes en todo lo que pueda necesitar la comunidad para para la conclusión de esta vía, pero estamos en manos del Instituto Nacional de Vías. Hacemos un llamado para que el Instituto Nacional de Vía honre sus compromisos y termine la construcción de este puente para no exponer la vía de los antioqueños", señaló.

La necesidad de instalar pronto este paso provisional sobre esta vía nacional resurgió tras el accidente ocurrido en los últimos días en la zona, donde el planchón que movilizaba un vehículo de carga cedió y el automotor terminó sumergido casi por completo en el afluente.

Sobre las graves emergencias ocurridas en Urabá por las fuertes lluvias registradas durante febrero, la Gobernación recordó que las ha atendido desde distintos frentes, como la entrega de ayudas humanitarias, kits a productores agrícolas, rehabilitación de vías secundarias y terciarias, intervención en infraestructura educativa y atención en salud.