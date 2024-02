¿Itagüí sin alcalde? Tribunal Administrativo admitió demanda de nulidad por doble militancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó una demanda nulidad en donde aseguran que el alcalde de Itagü í, Diego Torres, habría incurrido en doble militancia al respaldar a personas diferentes a la coalición por la que se postuló.

Según explicó la abogada Ariana Mira, el alcalde aspiró por una coalición con el aval principal del movimiento Itagüí Somos Todos y con el coaval del Partido Conservador, por lo que Torres sólo podía apoyar a los candidatos al concejo de Itagüí Somos Todos.

"Solamente puede apoyar al movimiento significativo de ciudadanos Itagüí Somos Todos, a los concejales. Pero resulta que en Itagüí el señor apoyó a candidatos del MAI, a candidatos del Partido Conservador, del Partido Liberal", señaló la abogada Ariana Mira.

El reporte de la demandante indica que el alcalde de Itagüí estaría en múltiple militancia, pese a que no es un término técnico.

La abogada Ariana Mira reconoció que todos los elementos probatorios se entregaron al juzgado y por eso la demanda fue admitida en el Tribunal Administrativo de Antioquia, manifestando que las pruebas demostrarían que Torres estuvo en eventos apoyando a otros candidatos diferentes a los de la lista Itagüí Somos Todos.

El 13 de febrero se hará la práctica de pruebas y se pasa a la parte final del proceso, que es el alegato de conclusión y con eso se espera que la sentencia salga, más o menos, entre el mes de febrero y marzo de este año.

"Tendrán que darnos la razón, osea, no tiene alternativas, esto no es un tema de una interpretación normativa, la norma y la jurisprudencia es clarísima en que existe una orden y distancia, acá no cabe la interpretación", explicó Mira.

Por último, la jurista afirmó que esta no es la última instancia, ya que dice que seguramente es que el proceso termine en el Consejo de Estado.