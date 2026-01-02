Jhon Jairo Arboleda entorpecía la labor de interventor: representante de profesores de la UdeA

A pesar del desembolso de 70.000 millones de pesos que le hizo el Gobierno nacional a la Universidad de Antioquia, siguen las tensiones en la institución, luego de que la representante de los docentes en el Consejo Superior señalara que el rector que pretende sacar el Ministerio de Educación, entorpesía la investigación de la interventoría

Pocas horas después de que el Ministerio de Educación emitiera un acto en donde busca remover inicialmente por un año de su cargo al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, dos buenas noticias para la institución llegaron en medio de la grave crisis financiera.

La primera la dio el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien anunció que, para el inicio de 2026, el Ministerio de Hacienda desembolsó 70.000 millones de pesos que serán adicionales a las transferencias que por ley el Estado debe hacer a la base presupuestal de la institución.

“Quiero agradecerle al ministro de Hacienda, Germán Ávila por la voluntad, por lo expedito y lo ágil que fue para conseguir estos recursos que se inyectan para el rescate financiero de la universidad. Empieza el rescate de la Universidad Autónoma 70 000 millones de pesos adicionales”, dijo.



Por su parte, la institución de Educación Superior anunció el pago total de la liquidación del personal temporal, el desembolso de vacaciones, la prima de vacaciones a trabajadores con ingresos entre los cuatro y los ocho millones de pesos, y el pago del 80 % de lo adeudado a docentes y administrativos con salarios superiores a los once millones de pesos.

María Isabel Duque, docente y miembro del Consejo Superior Universitario, destacó que los desembolsos se convierten en claves ante la crisis que ha afrontado el Alma Mater durante los últimos meses.

“El giro de recursos ha permitido el pago de una parte importante de los compromisos laborales y con proveedores. Otra parte debió haber sido aplazada para el mes de enero”, aseguró.

Publicidad

Sin embargo, pese a esta mejora financiera, la universidad fue sacudida por la decisión del Ministerio de Educación, que en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia ordenó apartar del cargo al rector John Jairo Arboleda Céspedes.

Esta decisión, mencionó Duque, genera una profunda crisis institucional en la Universidad de Antioquia con lo que desde Consejo Superior han llamado también una crítica medida que afecta la gobernabilidad de la institución de educación superior.

“Nos sumerge en una crisis de gobernabilidad. Porque al parecer la administración actual del rector John Jaime Arboleda no entregó un plan de mejoramiento, no entregó un plan de saneamiento financiero detallado y medible y al parecer ha obstruido las labores de inspección y vigilancia al no entregar la información detallada como se ha solicitado”, reveló.

Publicidad

Finalmente, el Ministerio de Educación designó al profesor de la Facultad de Medicina, Héctor García, como rector encargado y representante legal de la Universidad de Antioquia para implementar las medidas adoptadas.

No obstante, desde la institución le confirmaron a Blu Radio que, hasta el momento, no han sido notificados oficialmente de esta decisión.