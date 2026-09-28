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Joven murió tras ser atropellado por dos vehículos en la Autopista Norte de Medellín

Uno de los involucrados fue un 'carro fantasma' que huyó del lugar y es buscado por las autoridades.

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia
Levantamiento de cadáver, referencia.
Foto: AFP.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Un joven de 21 años murió luego de verse involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido en la Autopista Norte de Medellín. Allí, el motociclista fue impactado inicialmente por un vehículo que huyó del lugar y, segundos después, terminó siendo arrollado por otro carro.

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De acuerdo con el reporte preliminar, el joven se movilizaba en una motocicleta en sentido norte-sur cuando fue embestido por el primer vehículo que, tras el impacto, continuó su marcha y abandonó el lugar del accidente.

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Como consecuencia del primer choque, el motociclista perdió el control y cayó sobre la calzada contraria, momento en el que otro vehículo, que transitaba por la zona, no logró detenerse a tiempo y lo atropelló.

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El impacto le causó heridas de extrema gravedad y el joven falleció en el lugar de los hechos y, además, una mujer que lo acompañaba también resultó lesionada y tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Pablo Tobón Uribe.

Las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y ubicar al conductor que escapó, ya que el vehículo ya habría sido identificado luego de que el hecho quedara registrado en las cámaras de seguridad.

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