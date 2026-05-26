Juez dejó en libertad a hombre que ha suplantado a un médico por más de 12 años en Antioquia

El reciente caso de Yulixa Toloza, quien murió en medio de complicaciones de salud durante un procedimiento estético en Bogotá, ha reabierto la preocupación por la idoneidad de profesionales y lugares donde se practican diferentes procedimientos quirúrgicos.

Las posibles irregularidades se podrían contar por decenas en el país y en la actualidad transcurre una en Antioquia, donde el principal afectado denuncia incluso impunidad.

Se trata del médico Óscar Andrés Barrera Barrera, quien asegura que, desde hace más de 12 años, viene siendo suplantado por un hombre identificado como Andrés Mauricio Toro Meneses, quien se ha presentado en diferentes municipios a su nombre ofreciendo procedimientos en consultorios particulares.

Meneses ya había sido condenado en 2014 por atender, suplantando a Barrera, más de 600 pacientes y practicar algunas cirugías menores en el Hospital San Rafael del municipio de Heliconia. Esto también le produjo una sanción por parte de la Procuraduría de destitución e inhabilidad por el término de 19 años.



Sin embargo, en 2015 este hombre se fugó del lugar en el que cumplía su condena en el municipio de Santa Bárbara y fue solo hasta 2016 cuando el médico Barrera se enteró que el prófugo de la justicia seguía ejerciendo como falso galeno en el corregimiento de Doradal en Puerto Triunfo.

"El tipo hacía procedimientos estéticos, tratamientos láser dermatológicos, hacía ecografías, rayos x, mandaba medicamentos, colocaba sueros en Doradal", detalló.

El afectado manifestó que, pese a poner el caso en conocimiento de las autoridades judiciales y de salud en el departamento de Antioquia, hasta 2024 no avanzó el proceso contra el hombre que le estaba generando graves perjuicios personales, profesionales y hasta pecuniarios por multas recibidas en medio de inspecciones por parte de la Seccional de Salud.

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Incluso, en abril prescribió una orden de captura en su contra por fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo con falsedad personal.

"De 2016 al 2024 hay varias denuncias y multas que tiene este individuo a nombre mío porque no cumple con la Seccional en materia de sanidad, permisos, conductas éticas, y hasta lo han denunciado por practicar abortos", relató.

Utilizando el nombre del médico Barrera, posteriormente, el señalado impostor pasó por una escuela en Puerto Araújo en el municipio de Cimitarra, donde también fue denunciado, y finalmente hace pocos días se supo de su paradero en Puerto Berrío, Antioquia, donde atendía en un consultorio muy cerca al hospital local.

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Barrera relató que puso en conocimiento de autoridades locales lo que venía pasando con este hombre donde allí cobraba 60.000 pesos por consulta y, tras un allanamiento al lugar el pasado viernes, el presunto estafador de la salud fue detenido.

Lo dejaron libre

No obstante, tras las audiencias preliminares, un juez de control de garantías de Yondó decidió dejarlo en libertad. Según la víctima del caso, el despacho argumentó debilidad en las pruebas entregadas por parte de la Fiscalía, que sigue sin configurarse el delito de estafa y riesgo para la salud pública, aunque Toro Meneses aceptó los cargos y sigue vinculado al proceso judicial por falsedad personal.

"El tipo es inteligente. El tipo viene desde el 2014 y sabe que la falsedad en documento privado da es multa, y no más, porque en la ley no existe una falta grave por hacerse pasar médico. Tiene que haber una estafa, y la estafa que estaban adjudicando hoy es que tuviera que tener más de 10 salarios mínimos, y apenas han aparecido 5 pacientes solo en este municipio", aseguró.

Frente al caso, la Fiscalía aseguró que “se hizo traslado de escrito de acusación por los delitos de falsedad en documentos privados, estafa y falsedad personal".

"Al sujeto le fue impuesta medida no privativa de la libertad consistente en la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades", dijo la Fiscalía.

Sin embargo, ante esta nueva decisión, Barrera pide mayor control por parte de las entidades de salud en vista que el ahora imputado y con 12 anotaciones en el sistema penal, podría seguir ejerciendo la medicina y suplantando en cualquier otra parte de Antioquia o el país.