“La justicia no se negocia”: Fico al no levantarse órdenes de captura a jefes del Clan del Golfo

Desde la ciudad de Medellín celebraron la decisión de la fiscal Luz Adriana Camargo de no levantar la orden de captura de cabecillas del Clan del Golfo.



“La justicia no se negocia”

El alcalde de Federico Gutiérrez respaldó la decisión de la fiscal general Luz Adriana Camargo de negar la solicitud del Gobierno nacional para suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, y aseguró que la medida representa un freno a lo que calificó como una política de beneficios para estructuras criminales durante el mandato del presidente Gustavo Petro.

“La justicia no se negocia”, afirmó Gutiérrez, quien insistió en que “en Colombia no se puede premiar a quienes secuestran, extorsionan y asesinan a nuestra gente”. El mandatario local también señaló que la decisión de la Fiscalía ratifica el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de extradición, especialmente con Estados Unidos.

“Bien hecho por la señora fiscal general de la nación, porque es que Petro hasta el último día solo quiere seguir premiando a los criminales. ¿Y qué veremos en los próximos días en la redacción de Petro?. Ataque a la Fiscalía, ataque a las instituciones, a todo el que no esté de acuerdo con él”, aseguró el alcalde de Medellín.

Gutiérrez fue crítico con la política de “paz total” del Gobierno Nacional, asegurando que “fue la entrega total del territorio a las estructuras criminales”. Según dijo, durante estos casi cuatro años de administración Petro, “quienes se deben sentir muy contentos son los peores criminales, que recibieron siempre los mejores beneficios”.



Por su parte, el concejal Andrés Tobón también aplaudió la decisión de Camargo, indicando lo siguiente:

"Hay que agradecer que aún tenemos instituciones en Colombia”, aseguró.

“Dice la Fiscalía que definitivamente la solicitud del alto comisionado pues no cumple los requisitos de ley, pero detrás de esto esperemos que lo que haya definitivamente sea un mensaje político y de justicia claro en donde desde la fiscalía se está diciendo, "Ojo, gobierno, aquí los criminales no pueden hacer lo que le da la gana por mucho que usted los defienda”, agregó Tobón.

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Finalmente, advirtió que podrían venir nuevos choques entre el Ejecutivo y la Fiscalía tras esta decisión.

“Lo que hace hoy la fiscal es poner un tatequieto. Veremos si ahora vienen ataques contra la Fiscalía y las instituciones”, concluyó, al tiempo que expresó su deseo de que el próximo gobierno “esté del lado de los ciudadanos y no de los criminales”.

