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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ladrones se llevaron más de $40 millones de tienda de videojuegos en Medellín: ataron a vendedores

Ladrones se llevaron más de $40 millones de tienda de videojuegos en Medellín: ataron a vendedores

Autoridades buscan a los responsables a través de cámaras de seguridad, tras huir del lugar en un vehículo.

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