Ladrones se llevaron más de $40 millones de tienda de videojuegos en Medellín: ataron a vendedores

En el sur del Valle de Aburrá, la fuerza pública está tras la pista de tres hombres señalados de cometer un grave hurto en el centro comercial Monterrey, en el sector de El Poblado.

Los hechos ocurrieron en una tienda de videojuegos del noveno piso de este lugar a donde, según el reporte policial, ingresaron tres sujetos con trajes elegantes, gorras y gafas.

Una vez allí, amenazaron con armas de fuego a dos vendedores del establecimiento y para evitar cualquier maniobra que frustrara el hurto o su huida les ataron las manos y taparon sus bocas con cinta.

En medio de la acción criminal, los delincuentes también hurtaron la caja fuerte de la tienda con 42 millones de pesos en efectivo, producto de la venta de videojuegos.



Ahora son las autoridades las que con ayuda de cámaras de seguridad del establecimiento, el centro comercial y de verificación de placas tratan de determinar el paradero de los ladrones que fueron identificados huyendo hacia el sur de la ciudad en un vehículo particular de color gris.