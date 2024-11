Largas filas en aeropuerto de Rionegro: déficit de agentes de Migración sería mayor al 70%

De nuevo se hicieron virales en redes sociales varios vídeos en donde se ven a cientos de pasajeros haciendo largas filas en el departamento de Migración del aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, situación que se ha vuelto recurrente por la falta de personal en la terminal aérea.

La información que se ha conocido es que las personas estarían haciendo filas de más de cuatro horas para que sean atendidos por Migración Colombia .

Este panorama ha causado que diferentes autoridades realicen múltiples llamados para que la situación sea manejada de otra manera, incluso, con la ayuda de la tecnología, como se hizo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

Con las constantes quejas puestas por pasajeros, Blu radio habló con Sara Ramírez, gerente de la Sociedad Concesionaria AirPlan, quién confirmó que la situación hoy no es alentadora y que se necesita de muchos agentes para solucionar la problemática.

"Si fuera solo a través de agentes, nosotros necesitamos, hoy, en horas de vuelos simultáneos internacionales, en llegadas, por ejemplo, 14 agentes. Ellos pueden hoy, con la capacidad que hay en el aeropuerto, tener solo tres agentes", confirmó la gerente de AirPlan.

Según Ramírez, la solución más cercana es la del uso de la tecnología, pues el servicio que realiza Migración Colombia requiere de la cooperación de muchas personas dentro de un aeropuerto, por lo que la utilización, por ejemplo, de equipos biométricos, podrían facilitar el tránsito de pasajeros nacionales entrantes o de nacionales y extranjeros que salen al exterior.

No obstante, y tal y como lo reconoció la gerente de AirPlan, Migración tiene problemas estructurales, ya que no tiene las personas suficientes para atender los puntos de fronteras que tiene en las diferentes terminales aéreas y que, por ende, no es un problema que se solucione de un día a otro.

Entendiendo la situación que atraviesa el aeropuerto internacional José María Córdova, Ramírez reconoció que la tecnología sería de gran ayuda, sin dejar a un lado los agentes que son necesarios para atender casos puntuales como las familias que viajan por aeropuertos o aquellas personas que tienen condiciones especiales.

Finalmente, y sobre la situación que atraviesa la terminal aérea de Rionegro , se confirmó que es un problema únicamente de Migración Colombia y que trabaja para ser atendido con la mayor prontitud.